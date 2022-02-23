المشاط تبحث مع وزير الخارجية والتجارة المجرى العلاقات المشتركة

جدة - نرمين السيد - بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى مع بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجرى، اليوم الأربعاء، سبل تطوير العلاقات الثنائية ودفع مجالات التعاون بين البلدين.





وأعربت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى - خلال اللقاء، الذى عقد على هامش زيارة وزير الخارجية والتجارة المجرى زيارته إلى مصر على رأس وفد اقتصادى استثمارى مشترك - عن تطلعها لدفع علاقات التعاون الثنائية فى مختلف المجالات استغلالا للإمكانيات الاقتصادية التى تمتلكها مصر والمجر وعمق العلاقات المصرية المجرية وأهميتها فى جميع المجالات فى ظل المستوى المتميز الذى وصلت إليه خلال الفترة الأخيرة.

وتطرق الوزيران إلى برنامج استراتيجية التعاون الإنمائى المجرى الموجهة إلى مصر فى إطار استراتيجية المجر المعنية بالتنمية الدولية التى اعتمدتها الحكومة المجرية من عام 2021 إلى 2025، تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب المجرى فى 2021 حول التعاون الإنمائى.

وبحث الوزيران المجالات التى يرغب الجانب المجرى فى توجيه برنامجه الإنمائى لها فى مصر والتى تتضمن إدارة المياه، الرعاية الصحية، الطاقة الجديدة وكفاءة الطاقة نظرا للميزة التنافسية التى تتمتع بها المجر فى هذه المجالات، كما تمت مناقشة المشروعات المقترحة من الجهات المعنية فى مصر وفقا للأولويات.

ومن جانبها أشارت وزيرة التعاون الدولى لحرص القيادة السياسية على تعزيز التعاون وفتح آفاق مجالات جديدة للعمل المشترك مع دولة المجر، الأمر الذى ينعكس فى الاستعداد الجيد والتحضير لأعمال اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى والمقرر عقدها فى سبتمبر المقبل بالعاصمة المجرية بودابست.

وسلمت وزيرة التعاون الدولى نسخة من التقرير السنوى لوزير الخارجية المجرى، وهو التقرير الذى أطلق حول إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائى لعام 2021، والذى جاء تحت عنوان "تعاون إنمائى فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، والذى رصد جهود التعاون الإنمائى بين مصر وشركاء التنمية خلال العام الماضى حيث أبرمت اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 10.2 مليار دولار منها 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص.

وترتبط جمهورية مصر العربية بعلاقات ممتدة مع دولة المجر على كل المستويات، ففى عام 2007 تم توقيع اتفاق التعاون الاقتصادى، على إثر انضمام المجر للاتحاد الأوروبى فى مايو 2004، وأثناء زيارة رئيس الوزراء المجرى لمصر خلال 2016 تم توقيع مذكرة تفاهم بهدف صياغة اتفاق تعاون اقتصادى جديد، وعقدت ثلاث دورات للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادى؛ الأولى فى نوفمبر 2008 والثانية فى يونيو 2015 والثالثة فى عام 2018، ويسعى الجانبان لعقد الدورة الرابعة فى إطار تعزيز العلاقات المتبادلة.