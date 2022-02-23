/681338/بسبب-اعتذاره-عن-ملوخية-بالتريند-بلال-العربي-يضع-حمو-بيكا-في-مأزق

وقع مؤدي المهرجانات حمو بيكا في مأزق، وذلك بسبب اعتذر المخرج بلال العربي، اليوم الأربعاء، عن استكمال مسلسله الجديد الذي يحمل اسم «ملوخية بالتريند».

دوت الخليج يرصد اعتذار مخرج «ملوخية بالتريند» عن اسكمال العمل.

بلال العربي يعلن اعتذاره عن مسلسل «ملوخية بالتريند»

وأعلن بلال العربي اعتذازه من خلال تصريحات صحفية، حيث قال أنه اعتذر عن استكمال عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالمسلسل، كما أنه طلب من الجهة المنتجة عدم كتابة اسمه على تتر العمل، وذلك دون التصريح بالسبب وراء هذا الاعتذار.

أبطال مسلسل ملوخية بالتريند

يذكر أن مسلسل «ملوخية بالتريند»، من بطولة حمو بيكا، والعربي كركور،أبو ليلة، حسن عبد الفتاح، محمود حسان و شمس نبيل، العمل سيناريو وحوار يوسف بسيوني ومصطفى عبداللاه و من إنتاج شركة ML استوديو، للمنتج محمود حسان.

قصة مسلسل ملوخية بالتريند

مسلسل «ملوخية بالتريند»، تدور أحداثه في إطار كوميدي حول اثنين من الفلاحين هما صابر ومهند، ويقرران السفر إلى الإسكندرية للعمل، ولكنهما يجدان صعوبة في التأقلم مع أجواء المدينة.

رد نقابة المهن الموسيقية على اتهامات حمو بيكا

على الصعيد الآخر، ردت نقابة المهن الموسيقية برئاسة ممثلها الفنان هاني شاكر، على اتهام حمو بيكا لسكرتير النقابة بتحصيله رشوة مقابل منح بعض مطربي المهرجانات تصريح الغناء.

وقالت المهن الموسيقية في بيان لها: "أكدالفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، أن النقابة كيان مؤسسي صلب ومتماسك يعمل من خلال منطومة تنظيمية حاكمة لكافة أعماله، وأن النقابة طوال الست سنوات الماضية حققت إنجازات لم يسبق أن تحققت من قبل بفضل مجهودات جميع أعضاء المجلس".

وتابعت: "وأن أي إدعاء علي أعمال المجلس أو علي أحد أعضائه بمناسبة كونه عضوآ مختار من الجمعية العمومية عامة أو الجهاز الإداري، فأن هذه الإدعاءات محلها النيابة العامة تناقش أدلتها ثبوتآ وعدمآ وليس محلها مواقع التواصل الإجتماعي".

وأضافت: "وأن النقابة حريصة كل الحرص علي الدعم الكامل لتقديم كافة الدعم لجهات التحقيق لأستبيان الحقيقة جلية للجميع.. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير".

حمو بيكا يتهم سكرتير النقابة بتلقي رشوة

وجاء ذلك بعد مكالمة حمو بيكا المسربة التي قال فيها: "أ. ر طالع في فيديو بيقول عنبة مقدم ورق مزور وشهادة جيش مزورة، وبعدها بأسبوع إداله كارنيه النقابة، ومعايا فيديو وصور وهو متصور في مكتبه وبيديله الكارنيه".

وأضاف: "معايا نور التوت عايزين يدفعوه 20 ألفًا، وتيخا دافع 20 ألفًا.. إسلام على دافع الفلوس أول ما أخد الكارنيه قاللي أنا رايح أدفع للنقابة 15 ألف جنيه، وعاوزينه يجدد تاني يدفع 15 ألف جنيه تاني، وما أخدش إيصال بالفلوس اللي دفعها".