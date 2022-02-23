غلق 40 سنتر دروس خصوصية فى بورسعيد

وشهد حى المناخ حملات مكثفة استهدفت عدداص من سناتر الدروس الخصوصية، والتى تمكنت من غلق وتشميع أكثر من 40 سنتر بمحيط المنطقة، فضلاً عن تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وشدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على ضرورة استمرار تلك الحملات لمواجهة انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، لافتاً إلى أنه سيتم عقد لقاء برفقة وزير التربية والتعليم لمناقشة وضع عقوبات رادعة للطلاب الذين تتجاوز نسبة غيابهم نسبة الـ 10%.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه تم رصد نسب غياب كبيرة لعدد من الطلاب بسبب اقتصارهم على الدروس الخصوصية مما ساهم فى خروج نتيجة الفصل الدراسي الثانى بشكل غير مقبول، مشدداً خلال إجنماع المجلس التنفيذي على ضرورة تشكيل لجان لحصر الأماكن المخالفة وإعداد التقارير اللازمة بها تمهيدا لتنفيذ الجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيراً إلى أنه سيتم منع أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب الذين تجاوزت نسبة غيابهم الـ10% دون تقديم عذر مقبول، موضحاً أن المحافظة لن تسمح باختراق نظام التعليم.

مواجهة الدروس الخصوصية

وشدد محافظ بورسعيد على كافة القيادات التعليمية بالمحافظة بالاهتمام بمستوى انضباط العملية التعليمية في المقام الأول، والتزام الطلاب بالحضور في المدارس بمختلف المراحل التعليمية، مشدداً على أنه غير مسموح بالغياب إلا في الحالات الضرورية، وأكد أيضاً أنه سيتم ربط دخول الطالب الامتحان بنسب حضوره الدراسي خلال الفصل الدراسي الثاني، وذلك لضمان انتظان العملية التعليمية، موضحاً أنه سيتم انعقاد لقاء مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لمناقشة إصدار قرارات رادعة خاصة بنسب الحضور داخل المدارس.

وفي هذا الصدد، أكد اللواء عادل الغضبان على متابعته المستمرة لهذا المستمرة، موجها بموافاته بتقارير بصفة مستمرة توضح نسب حضور الطلاب بجميع المدارس والمراحل التعليمية، مشيرا أنه سيتم اتخاذ آجراءات رادعة تسهم في ضبط العملية التعليمية وانتظام الطلاب في المدارس.