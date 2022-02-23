/681333/جمال-الكشكي-بيان-الديوان-الملكى-الاردني-عن-تسريبات-بنك-بنك-كريدى-سويس-يعكس-مبدأ-الشفافية-والمكاشفة

قال جمال الكشكي رئيس تحريرمجلة الاهرام العربي،ان التقارير التي نشرت مؤخرا حول حسابات بنكية لجلالة الملك عبدالله الثاني ، كان الغرض منها استهداف المملكة الاردنية الهاشمية وزعزعة الاستقرار بها ، خاصة وان الملك عبدالله منذ توليه الحكم ، وله بصمات واضحة سواء داخليا او خارجيا ، والكل يعلم موافقه تجاه القضايا العربية والاقليمية ،والاردنيون قد يختلفون ولكن يوحدهم علاقتهم وحبهم بالملك عبدالله ، وهذا لايرضي بالطبع اصحاب الخراب والفوضى.

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كما اضاف الكشكي خلال مداخلة هاتفية بنشرة الاخبار على " اكسترا نيوز" ، ان من يقرا بيان الديوان الملكى ، يعي جيدا مبدأ الشفافية والمكاشفة ، بل يزيد هذا البيان من الثقة لدى الشعب الاردني ،ومن المؤكد ان هذه المعلومات المنشورة مجهولة المصدر تثير الشكوك حول صحتها، وهي ليست المرة الاولى التي يتم نشر فيها تسريبات من هذا السياق،غير ذلك لو تحدثنا عن الموقع الجغرافي للاردن ، فنجد على حدودها سوريا والعراق ، وبالتالى هناك من يريد نشر الفوضي بالاردن لتحقيق غرضه كما شاهدنا ما يسمي بالربيع العربي.

مساعد وزير الداخلية الاسبق : عانينا من التسريبات... وربما يكون بها جزءا من الحقيقة

وفى نفس السياق قال اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الاسبق، ان تسريبات بنك كريدى سويس ، ليست حقيقة خاصة وانها نشرت عبر عدة صحف اجنبية نعلم خلفيتها كالجارديان ، ونحن عانينا كثيرا من هذه التسريبات اعقاب ثورة يناير وان الرئيس الاسبق مبارك يمتلك 70 مليار دولار في سويسرا وهذا رقم يعد ميزانية دولة، وايضا 2000 مصرى ده رقم يدعوا للشك يقينا،وبالتالى كل هذه الاسباب تثير الشكوك، ولكن يجب على كل من ورد اسمه بهذه القائمة ان ينفى .

و اضاف خلال مداخلتة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" على الحدث اليوم ، ان جمال وعلاء مبارك حكم لهم بالبراءة ، لكن الذج باسم اللواء عمر سليمان بالقائمة يدعوا للشك لانه كان رجلا وطنيا وملتزم جدا ومنضبط ونعلمه جيدا وتعاملنا معه لسنوات عديدة ،وبالتالى توقيت هذه التسريبات من اجل اثارة البلبلة بين احاديث المقاهى وفى الشارع المصرى، واشاد ايضا ببيان الديوان الملكى الاردني الذى رد على جميع المشككين واسكتهم ،وبذلك تبينت الامور وتوقفت حالة الجدل.

كما قال المقرحي ، ان التفاصيل التى وردت بالتقارير من السهل ان تفبرك مثل فبركة التسريب نفسه ، وربما يكون هناك جزء من الحقيقة ، لذلك يجب ان يوضح كل ما ذكر اسمه داخل القائمة حقيقة هذه التسريبات. هذا وقد كشفت تسريبات لبنك كريدي سويس السويسري، تضمنها معلومات عن حسابات بنكية تعود لعدة شخصيات عربية بارزة من مصر والأردن وغيرها ، كان من ضمن هذه الشخصيات نجلي الرئيس الاسبق حسني مبارك بامتلاكهما حسابات بنكية تحتوي على 196 مليون دولار .