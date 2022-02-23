/681330/الحسه-هكذا-رد-محمد-رمضان-على-سخرية-خالد-سرحان-من-معجونه-الذهبي

قابل الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان سخرية الفنان خالد سرحان من المعجون الذهبي الخاص به بسخرية أخرى مشابهه وبصدرًا رحب.

دوت الخليج يرصد رد الفنان محمد رمضان على سخرية خالد سرحان.

رد محمد رمضان على سخرية خالد سرحان

أعاد رمضان نشر المنشور الخاص بسرحان -الذي كتب فيه ساخرًا: "المعجون بتاعي ب 24 جنيه ولسه فاضل فيه عضة- عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلق عليه قائلًا: "افتحه بالمقص والحسه".

كان الفنان محمد رمضان أثار استفزاز وغضب جمهوره بنشره مقطع فيديو عبرةحساباته الرسمية وهو ينظف أسنانه بمعجون ذهبي عيار 24، لتنقلب عليه السوشيال ميديا.

محمد رمضان يحتفل بتخطي قناته ال 4 مليار مشاهدة

على الصعيد الآخر، احتفل محمد رمضان بتخطي قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب» 4 مليار مشاهدة، وذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قال فيه: «النهاردة 22/2/2022، وحبيت في اليوم المميز ده اني تسبب ذكرى حلوة لجمهوري، الفيديوه هشكر فيه جمهوري على كل اللي عملوه معايا، آخرها قناتي على اليوتيوب، النهاردة هي أعلى قناة فنان عربي مشاهدات، ب 4 مليار و 60 مليون مشاهدة، بيكم القناة بقت نمبر وان».

و طرح محمد رمضان مؤخرًا أغنيته الجديدة التى تحمل اسم “باي باي ثانوية”، وتقول كلماتها "كنت فاكرها سيجارة عادية، لكن طلعت سيجارة محشية، ولاد الحرام عملوها تاني فيا، وانا عندي بكرة امتحان ثانوية، عملوها فيا، ضحكوا عليا، كان نفسي انجح في الثانوية، أمي هتجبلي عربية، لو جبت 80 في المية، بسجارة منهم قضوا عليا، خربوها ولاد المؤذية، أنا شايف أفلام هزلية، أنا حوليا شلة حرامية، عيال مش مية مية".

هذا ويخوض الفنان محمد رمضان الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسله «المشوار»، إلى جانب الفنان دينا الشربيني، و تدور أحداثه حول سائق تاكسي يقع في حب فتاة، وبعد معاناة يكتشفه أحد الركاب بسبب صوته الجميل ويبدأ رحلته مع الغناء.

محمد رمضان يشارك في الماراثون الرمضاني بمسلسل المشوار

مسلسل «المشوار» بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني، إياد نصار، وصبري فواز، وأحمد كمال، وصبري عبدالمنعم، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وغيرهم، ومن تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

وتألق محمد رمضان في رمضان الماضي بمسلسل«موسى» بطولته إلى جانب سمية الخشاب، رياض الخولى، عبير صبرى، هبة مجدى، أسماء جلال وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبد الرحمن.