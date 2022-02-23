محمد صلاح يسجل أول أهداف ليفربول في شباك ليدز بالدوري «فيديو»

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احرز الدولي المصري محمد صلاح أول أهداف ليفربول في شباك ليدز يونايتد، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء هدف محمد صلاح في الدقيقة الرابعة عشر من عمر اللقاء، بعد عرضية من روبيرتسون تصطدم بيد مدافع ليدز، لينفذها صلاح بكل قوة وأريحية.

الهدف الأول من الأسطورة محمد صلاح ♥️

pic.twitter.com/mwCEHQduy4 — سّلطان (@sllitn) February 23, 2022

يذكر أن محمد صلاح سجل في شباك ليدز في دور الذهاب البدوري هاتريك، والتي حسمها فريقه بنتيجة 4/3 ليحصد أول نقاط البطولة.

تشكيل ليفربول أمام ليدز يونايتد

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، تياجو ألكانتارا، جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، لويس دياز.

يدخل ليفربول لقاء اليوم وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، فيما يحتل ليدو المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة.

تاريخ مواجهات ليفربول وليدز يونايتد

التقى الفريقين في 27 مباراة حقق خلالها الريدز في الفوز 16 مرة وحضر التعادل في 5 مواجهات وتلقى الهزيمة في 6 مباريات.

ويسعي فريق الريدز في حصد الثلاث نقاط من أجل صداراة الدوري، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 57 من أصل 25 مواجهة خاصها الفريق.

نتيجة مباراة ليفربول وليدز بالدور الأول بالدوري

انتهت أحداث مباراة ليفربول وليدز يونايتد بنتيجة 4/3، لصالح فريق الريدز، والتي نجح فيها الدولي المصري محمد صلاح من تسجيل ثلاثة أهداف في المباراة، كان من نصيبهم ركلتي جزاء.

حقق ليفربول الفوز على نظيره نوريتش سيتي بنتيجة 3/1، ضمن مباريات الأسبوع الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ ليفربول الماراة بتراجع بعض الشئ، مما أتاح الفرصة لنوريتش سيتي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 48 عن طريق ميلوت راشيكا.

ليتعادل ساديو ماني للريدز في الدقيقة 64، ثم أحرز محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول في مرمى نوريتش سيتي، ضمن مباريات الأسبوع الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.