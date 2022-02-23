/681326/محمد-رشاد-عن-أغاني-الراب-والمهرجانات-بتتعمل-في-البيت

حل اليوم الفنان محمد رشاد ضيف في برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة النهار، الذي يقوم بتقديمه الإعلامي تامر أمين، وتحدث محمد رشاد خلال الحلقة عن أغاني الراب والمهرجانات.

دوت الخليج يرصد رأي الفنان محمد رشاد في أغاني الراب والمهرجانات وذلك خلال السطور القادمة.

المطرب محمد رشاد

تحدث المطرب محمد رشاد خلال حلوله كضيف في برنامج «آخر النهار» عن رأيه في أغاني الراب، وكان رده: التراكات بتاعتهم سهلة وبتتعمل من البيت، وخلال فترة كورونا مكنش في حد بينزل وعشان كده مكنش في غير الراب هو اللي على الساحة، لكن مطرب زي حماقي مثلًا معملش أي أغنية عشان مبينزلش.

وتابع محمد رشاد أنه فكر في غناء المهرجانات لكن فكرته لم تكتمل، وذلك يرجع لسبب أن تخصصه في الطرب بشكله التقليدي، وقال رشاد أن المهرجانات تجعل من يسمعها “يرقص” بغض النظر عن الكلمات الموجودة بها إذا كانت حزينة أم لا مثل حسن الأسمر.

وأردف رشاد قائلًا: الناس فاكرين اللي كنت مقدمه في «ارب ايدول» وفي نفس المكان كان في زميل بيغني وكان جامد جدًا وهو مطرب مهرجانات، ساعتها قالولي أنت شرفت مصر، ولما شافوا المطرب ده قالوا هو ده مطرب المهرجانات؟، شوفت وقتها إن خليني زي مانا.

مشادات مي حلمي ومحمد رشاد

وفي سياق آخر، قد نشرت الإعلامية مي حلمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام خاصية الـ”ASK” في ستورى عبر حسابها الرسمي خلال الأيام الماضية كان محتواه:”الناس اللي بنبقى قرفانين منهم بيبقوا عارفين ولا حاسين وعاملين عبط؟ في الحالتين احنا قرفانين منكم”.

محمد رشاد يرد على مي حلمي

وحينها خرج المطرب محمد رشاد عن صمته ليرد عليها بنشر صورة له على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام قائلًا: ”ليس كل ما يقال يستحق الرد”.

معلومات عن محمد رشاد

ومن الجدير بالذكر أن محمد رشاد مطرب مصري، من مواليد 16 أشهر كتوبر لعام 1987 وقد اشتهر باتقانه الغناء باللون الشعبي المصري إلى جانب الالوان الغنائيه الاخرى وكان قد شارك في برنامج اراب ايدل بنسخته الثالثه ولكن غادر البرنامج قبل خطوة واحدة من نيله اللقب.

قد أصدر محمد رشاد العديد من الأغاني الفردية، وشارك في عام 2015 في كليب (فاعل خير) خلال شهر رمضان والذي شارك فيه الغناء مع منيب باند وأخرون.