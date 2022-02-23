سمير صبرى: قضيت على السرطان.. وأخضع لعملية فى القلب قريبًا

قال الفنان سمير صبري، إنّه يحصل على العلاج الكيماوي منذ عام وهو ما أثر على القلب، موضحًا: "المفروض إني أعمل جراحة في القلب خلال الأيام القليلة المقبلة، وادعوا لي أطلع منها سليم".

وأضاف صبري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج 90 دقيقة: "كنت مصاب بالسرطان وقضيت عليه الحمد لله، والمفروض إني أعمل عملية في القلب خلال 3 أو 4 أيام".

وتابع: "هعمل عملية جامدة شوية ومحتاجة رعاية جامدة جدا، وإن شاء الله أتخطاها، والـ50 سنة اللي قضيتهم في الفن والسينما والثقافة عمري ما هنساهم، وعمري ما هنسى إني عملت حلقة كاملة على دمار خط بارليف، ودي من الحاجات الجميلة اللي بعتز بيها في شغلي".

وأشار إلى أن ميرفت أمين ودنيا سمير غانم ونجوى فؤاد وفيفي عبده وعددا كبيرا من نجوم الفن زاروه، مردفًا: "أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على أنه رجع مصر للدنيا ورجع الدنيا لمصر، وأتمنى أن تبلغيه بهذا الأمر، ولو أنا كنت في صحتي كنت عملت 9 آلاف برنامج على الإنجازات اللي سيادته بيعملها، أنا بتكلم من قلبي، يا ربي يديني الصحة عشان أشوف الجمهورية الجديدة هنعمل فيها ايه".

ولفت، إلى أن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة اتصلت به هاتفيا للاطمئنان على صحته، موضحا: "قالت لي لو احتاجت حاجة قولي متتأخرش".