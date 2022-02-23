لإنشائها بدون ترخيص.. إزالة غرفة أسانسير فى حى شمال الجيزة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزه بشأن التصدى بكل حزم لمواجهة اى اعمال مخالفة بدون ترخيص. وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة تحت إشراف ومتابعة أشرف بكر رئيس الحى.

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