المجلس الاستشارى لدعم استراتيجية إصلاح التعليم الفنى يعقد أول اجتماعاته

وذكر بيان للوكالة الألمانية للتعاون الدولى فى بيان على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم أن الشركاء التنميين استعرضوا ما تم إنجازه على صعيد الجودة والكفاءة والمعلمين المدربين وإشراك أصحاب العمل وتغيير النظرة المجتمعية نحو التعليم الفنى.
وأشار إلى أن المجلس الاستشارى يعمل على التوجيه الاستراتيجى لتنفيذ استراتيجية إصلاح التعليم الفنى من أجل تطويره بدعم الأطراف المعنية محليا ودوليا وفقا للمعايير الدولية تلبية لطلب سوق العمل على القوة العاملة الماهرة فى مصر.
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