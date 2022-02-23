/681327/الزمالك-يخوض-أول-مران-في-المغرب-تحت-الأمطار

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدرياته الأولى في المغرب بعد وصول البعثة للدار البيضاء صباح اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخاص الزمالك المران على ملعب "كهرما"، ولم تشهد التدريبات أي أحمال بدنية خوفاً على اللاعبين من الإجهاد.

وقام كارتيرون بتقسيم اللاعبين لعمل تقسيمة بينهم، وحفظ المدرب الفرنسي اللاعبون بعض الجمل الفنية والتكتيكات لكي ينفذونها خلال مباراة الوداد، ضمن لقائات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وسقطت الأمطار أثناء خوض الزمالك للمران على ملعب كهراما، وطالفب كارتيرون اللاعبين بإستكمال التدريبات، ولكن دون تشديد الحمل البدني على اللاعبين.

عودة زيزو

ووصل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك إلى المغرب برفقة كل من إبراهيم عنبة عضو الجهاز الطبي، وإبراهيم زارع إداري الفريق قادمين من أنجولا عن طريق دبي.

وشارك زيزو في تدربات الزمالك الأولى بالمغرب، بعد شفاءه من فيروس كورونا، الذي اُبعد على أثرها من مباراة ساجرادا الماضية التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بعثة الزمالك بالمغرب

ويترأس بعثة الزمالك أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة ويرافقها اللواء مصطفي هدهود نائب رئيس النادي واللواء علاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية.

ويستضيف نادي الرجاء المغربي، نظيره الزمالك يوم الجمعة القدمة، لإقامة تدريبات القلعة البيضاء على ملعبهم، استعداداً لمباراة الوداد، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

قائمة الزمالك لمواجهة الوداد

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – ماجد هاني – أحمد سيد "زيزو" – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه _ سيد نيمار .