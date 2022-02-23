/681313/رافعة-رأسي-وفخورة-بنفسي-إحدى-ضحايا-شادي-خلف-تحتفل-بحكم-حبسه

بعد الحكم على الممثل شادي خلف بـ 3 سنوات سجن، ومع الفضول الشديد للعديد من الناس لمعرفة لضحايا شادي خلف، خرجت إحداهن عن صمتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

دوت الخليج يرصد لكم منشور إحدى ضحايا شادي خلف عبر فيسبوك وذلك خلال السطور القادمة.

ضحية شادي خلف

ظهرت إحدى ضحايا الفنان شادي خلف عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتبت منشور قامت بالتعليق من خلاله على الحُكم الذي صدر ضد شادي خلف بالسجن لمدة 3 سنوات بعد تعرض الضحية للتحرش الجنسي منه في ورشتة الخاصة للتمثيل.

وكتبت ضحية شادي خلف، منشوًرا لها بتاريخ الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، قالت فيه: النهاردة أول يوم بآخد حقي القانوني في قضية تحرش جنسي في مصر.. راسي فوق قوي وفخورة بنفسي وبكل بنت وقفت تاخد حقها من عين كل متحرش هيفكر يجي بكرة جنب بنت مننا.

وأردفت ضحية شادي خلف في منشورها، قائلة: فخورة إني جنبي راجل مصدق فيا ومصدقني ووقف معايا في كل لحظة بكل ما عنده من قوة.. مبروك الـ ٣ سنين لكل ضحايا شادي خلف، ولا عزاء لأي حد محتاجه:).

أقرت محكمة شمال القاهرة العباسية بالحكم على شادي خلف بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتم عرضه على المحكمة المختصة، المنعقدة يوم الثلاثاء، الموافق 22 فبراير لعام 2022، وذلك بسبب هتك عرض 7 فتيات في الورشة المختصة له.

تفاصيل جلسة الحكم على شادي خلف

تم عقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، وعضوية المستشارين من ضمنهم محمد عبد الحكيم رضوان، رؤوف نظمي، أمانة شر، محمد علاء الدين.

والمتهم شادي نبيل خلف هو ممثل يبلغ من العمر 42 سنة ومدرب تمثيل بإستوديو ذات وهو نجل الشاعر نبيل سليمان خلف اللي سبق اتهامه في قضية فساد.

معلومات عن شادي خلف

شادي خلف من مواليد يوم 13 أكتوبر لعام 1977، وهو ممثل مصري ويكون ابن الشاعر نبيل خلف، ظهر في آخر أفلام المخرج العالمي يوسف شاهين "هي فوضى" وكانت بمثابة نقطة إنطلاق له في عالم السينما، من أعماله 365 يوم سعادة ، الآولة في الغرام ،هي فوضي، كلمني شكرًا وحين ميسرة.