/681328/إبراهيم-عيسى-فين-الموعظة-الحسنة-في-التعامل-لما-تهددني-بالقتل-ولم-أنكر-المعراج-مثلما-ادعى-المتربصين

دافع الإعلامي إبراهيم عيسى عن نفسه بعد الهجوم الشرس الذي واجهه بسبب تصريحاته الأخيرة بشأن رجال الدين وانكاره واقعة المعراج قائلا:" الحلقة كانت تتحدث عن الهوية المصرية ومتى نشأت حيث ان هوية الدولة المصرية هي هوية الدولة المدنية فالدين لله والوطن للجميع، حيث تناولنا الهوية ونشأتها ووصلنا الى فكرة احتقار رجال الدين للحقائق والتاريخ والفتاوى، وهو سبب تقديم فتوى الفتوى المتعلقة بحق الكد والسعاية".

دوت الخليج

ونوه إبراهيم عيسى اثناء تقديمه برنامج حديث القاهرة المذاع على قناة القاهرة والناس، انه سيدة في المجتمع قامت بكتابة بوست على الفيسبوك بعد اصدار حق الكد والسعاية معلقة عليه:" كنتو مخبيين الحاجات دي فين".

إبراهيم يدافع عن نفسه بعد حملة الهجوم الشرسة عليه

وأكمل إبراهيم عيسى:" أنا رديت وقولت انهم مخبيين عليكي اكتر من كده لانهم لانهم يقولون دائما انصاف الحقائق، ثم ذكرت ان المعراج قصة وهمية، على حسب ما ذكرته بعض الكتب في التاريخ والسنة، ولكن كان يوجد تربص وسوء نية .. كنت فاكر الناس ما بتقرأش فقط، ولكنهم لا يسمعوا ايضا".

وأكمل الإعلامي إبراهيم عيسى:" الناس تصورت اني أقوم بهدم ثوابت الدين، وقالو عليا مرتد كافر ابن ستين.. وبيهدم الدين.. ولكن لم اقوم بانكار هذا الاسراء ولم انكر المعراج، وقولت ان هناك روايات مختلفة بشأن هذا الموضوع".

يوجد فظاظة في الهجوم.. وتناسوا الموعظة الحسنة في المعاملة

وتابع إبراهيم عيسى:" انا لا اكف عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.. ولكن الفظاظة زادت والتوحش والعدوان اصبح مبالغ فيه، وأصبح هناك فئات تفرض عليك رايها". وتابع الإعلامي إبراهيم عيسى:" التنوع والتعدد مودجود في الدين ومطالبن بان نؤمن به ".

واستطرد الإعلامي إبراهيم عيسى:" فين الموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هنا احسن التي تدعوها على انفسكم، من أعطاكم الحق في القاء تهم الردة وتتبع حياتي الشخصية والعائلية". وأكمل :" ما هذا العدوان والغليان الذي دار في انفسكم.. عايزين تقتلوني . طب لما تقتلوني ذي ما هددتوني هتكسبو ايه.. هل الإسلام أمركم بذلك".

إبراهيم عيسى: رجال الدين يخاطبوكم على أنكم عوام وهم أصحاب العلم

وأكمل إبراهيم عيسى موجها حديثه للمصريين:" رجال الدين يخاطبوكم على أنكم عوام وهم أصحاب العلم.. ولم أنكر المعراج والناس طعنت في ديني وقالت عليا مرتد كافر".

وأكمل أبراهيم عيسى:" العلم الديني ملك للجميع ولم اقل حرفا مما ادعاه البعض بانكار المعراج، حيث ان السلفيين استغلو هذا الامر وروجوا بأن هذه الفئة التي تمثلني هي محسوبة على الدولة وتسيطر على العقول".

إبراهيم عيسى: لم أتراجع في كلامي لاني لم أنكر المعراج من الأساس

وتابع إبراهيم عيسى :" الناس هتقول بعد هذه الحلقة خوفت وتراجعت ولكني لم أنكر وجود المعراج .. واللي قال اني انكرت المعراج يروح لطبيب أنف وأذن وحنجرة يعلى حسابي".

واستفاض الإعلامي إبراهيم عيسى:” واجهت تهديديات وسفك للدماء، وادعاءت بالكسب غير المشروع، ولكني كنت أقصد انه للرواية الواحدة أكثر من رواية ورأي،واننا لا نترك انفسنا لصوت واحد يحتكر الفتوى والدين.. أليس في ذلك عبرة؟".