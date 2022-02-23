/681320/سامي-عبد-الراضي-الاعلام-الرياضى-يحتاج-الى-ضوابط--واثارته-للفتنة-اكثر-سهولة

قال سامي عبد الراضي مدير تحرير جريده الوطن، ان المشهد الاعلامي يحتاج الى كثير من الانضباط وخاصة الاعلام الرياضى لانه مرتبط بقطاع كبير من الجمهور، وصناعة الفتنة به ، سهلة وبسيطة جدا،وبالتالي كان لابد ان يكون هناك تحرك ، وجاءت جلسة المجلس الاعلى للاعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، لمناقشة القضايا الخاصة بالإعلام الرياضي وكيفية مواجهة التحديات في الفترة المقبلة، وتم عرض وجهات النظر من كافة الصحفيين الحاضريين،وتم التركيز على عده توصيا ت ، كانت اهمها البعد عن التجريح الشخصي لان البعض كان يعتبر ان البرنامج ملكه ، وهناك فرق بين نقد الامور الفنية والنقد الشخصي.

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كما اضاف سامي خلال برنامج "اخر النهار" على شاشة النهار ، اننا نحتاج الى دورات تدريبية لان المهنة الان تشهد تغيرات في لغة الخطاب وتطور ملحوظ ، وهذا لا ينتقص من احد ، ولكن هناك اصول يجب ان يتعلمها الجميع كالحيادية والموضوعية ، لانه لا يصلح ان ياتي لاعب من الملعب على الشاشة مباشرة، هذا بالاضافة الى ضبط اخبار السوشيال ميديا ، واللجان الالكترونية ، وسيتم تشكيل لجنة لمتابعة هذه التوصيات.

كما طالب سامى ان يساند الجميع المنتخب المصرى في المباراتين القادمتين، واستعادة حالة الوفاق التي كانت بين جماهير الكرة المصرية خاصة الاهلى والزمالك وقت مباريات كاس افريقيا، لانه ليس كان من الطبيعي وقت البطولة استضافة احد الاعلامين صحفي ينتمي للاهلى واخر للزمالك ، لتقييم اللاعبين ومن افضل اللاعب الاهلاوى ام الزملكاوى،ولذلك لابد من استمرار حالة الوئام والتوافق بين الجماهير وتدعيمها بخطاب اعلامي رياضى موضوعى وحيادى.

المجلس الاعلى للاعلام يناقش قضايا الاعلام الرياضي

الجدير بالذكر ان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، عقد جلسة حوارية حول القضايا المتعلقة بالإعلام الرياضي في ضوء التحديات الكبيرة خلال الفترة القادمة، وذلك بحضور عدد من الإعلاميين والصحفيين والنقاد الرياضيين ورؤساء القنوات.

وقد تم الاتفاق على عدة توصيات من شانها ضبط المشهد الاعلامى وهي: