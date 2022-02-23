وزير الخارجية يستقبل عزام الأحمد لبحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، وذلك بمقر وزارة الخارجية.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري أعاد التأكيد على موقف مصر الثابت من مساندة الأشقاء الفلسطينيين ودعم حقوقهم وتطلُعهم المشروع نحو إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية؛ وأعرب عن مواصلة مصر مساعيها واتصالاتها مع مختلف الأطراف المعنية سعيًا نحو تهيئة المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات بين الجانبيّن الفلسطيني والإسرائيلي في أقرب فرصة ممكنة.
وأشار وزير الخارجية إلى جهود مصر المتواصلة لدعم المتطلبات التنموية في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية، ودعهما لكافة الخطوات الرامية إلى تعزيز الوضع السياسي والاقتصادي والتنموي داخل الأراضي الفلسطينية.
وأوضح حافظ أن "الأحمد" أحاط وزير الخارجية بمُجمل التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية؛ وأعرب عن التقدير لجهود مصر الصادقة ومساعيها المُقدرة لدعم القضية الفلسطينية وكذلك لمساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجهه.
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