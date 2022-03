أسفل سفح الأهرامات.. Maroon 5 يحيي حفلًا غنائيًا بمصر لأول مرة

/681310/أسفل-سفح-الأهرامات-Maroon-5-يحيي-حفلا-غنائيا--بمصر-لأول-مرة

Maroon 5 في مصر

ومن الجدير بالذكر أن الحفل اللغنائي لفرقة Maroon 5 الأمريكية، سيتم تحت سفح الأهرامات ولأول مرة في مصر، وذلك يوم الثلاثاء 3 من شهر مايو القادم للعام الجاري، وقد روجت الفرقة لهذا الحفل عبر حسابهم الرسمي على موقع التغريدات القصيرة تويتر. وقد أوضح فريق Maroon 5 إنضمام مصر إلى قائمة الحفلات المقرر عقدها ضمن جولتهم العالمية لعام 2022 الجاري، وأيضًا التي تتضمن إحياء حفل بدبي في السادس من شهر مايو القادم لعام الجاري.

وتتاح التذاكر للجمهور لحضور حفل Maroon 5 في مصر من يوم الجمعة الموافق 25 فبراير عبر موقع «تيكت مارشية».

معلومات عن فريق Maroon 5

مارون 5 وتكتب بالإنجليزية: Maroon 5‏ هي فرقة موسيقية أمريكية منشأها الأصلي من لوس أنجلوس بكاليفورنيا، مكونة من خمسة أعضاء هم آدم ليفين (مؤدي الأغاني الرئيسي، عازف قيثارة)، جيمس فالنتين (عازف قيثارة، أصوات خلفية)، جيسي كارمايكل (أورغ، أصوات خلفية)، ميكي مادن (الباص قيثارة) ومات فلين (درامز). عُرفوا سابقاً باسم زهور كارا (Kara's Flowers). وللفريق العديد من الأغاني المشهورة كـ Harder To Breathe، This Love وShe Will Be Loved.

يذكر أن شركة Live At The Pyramids هي أيضًا التي قدمت حفل فرقة Red Hot Chili Peppers عام 2019، وكان آخر ألبوم من الفرقة هو Jordi الذي صدر العام الماضي ومن ضمن أغانيه Memories، وNobody’s Love، وBeautiful Mistakes.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الفريق بدايته كانت منذ عام 1994، وحققوا شعبية واسعة في العالم أجمع، ولهم العديد من الأغاني المحفورة في أذهان الجمهور المحب لهذا الفريق، وقد تربت عليه العديد من الأجيال وأحبوه بشكل كبير، وله جمهور كبير في مصر والبلاد العربية والعالمية.