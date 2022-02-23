/681306/زياد-طارق--نفسي-أحقق-نص-اللي-حققه-وليد-سليمان-مع-الأهلي

كشف زياد طارق لاعب النادي الأهلي، عن شعوره بعد تسجيل أول أهدافه، مع الفريق الأول، في الدوري الممتاز في شباك مصر المقاصة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال زياد في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للنادي الأهلي منذ دقائق: "شعوري ميتوصفش بعد هدفي الأول في الدوري الممتاز، والحمد لله قدرنا نحقق الفوز ونمسك المباراة من أولها".

وأضاف: "الفرقه كلها قدمة أداء كبير، وقدرنا نسجل هدفين في ربع ساعة، دول اللي خلونا نمسك الماتش".

وواصل: "أول ما نزلت زمايلي في الملعب كانوا بيشجعوني أن أسجل في الماتش، والحمد لله قدرت".

واختتم: "شرف كبير أن ألعب جمب وليد سليمان، ونفسي أحقق نص اللي هو حققه حتى".

نتيجة مباراة الأهلي ومصر المقاصة

حقق النادي الأهلي الفوز على مصر المقاصة بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الأهلي بضغط كبير على مصر المقاصة، وأستطاعوا أن يحسموا اللقاء لصالحهم بعد تهديد مرمى الفريق الفيومي في أكثر من فرصة.

بينما لم يهدد المقاصة مرمى الأهلي في أي كرة، حيث تفوق لاعبي المارد الأحمر خلال مجريات المباراة وسيطروا على جميع أحداثها.

وسجل لويس ميكيسوني الهدف الأول والثاني للأهلي في الدقائق 13 و15، وتألق بشكل كبير خلال أحداث الشوط الأول.

وعزز حسين الشحات بالهدف الثالث في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة، ومع بداية الشوط الثاني أستمر الأهلي في ضغطه على المقاصة وأضاعوا أكثر من فرصة.

سجل زياد طارق هدفه الأول مع النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز، في الدقيقة الـ 87 من عمر اللقاء، من خلال هجمة منظمة، وتمريره قصيرة من من الجانب الأيسر ويسكنها زياد الشبك على يمين الحارس.

موقف الفريقين في الدوري

حتى سجل زياد طارق الهدف الرابع في الدقيقة 87، لتنتهي المباراة برباعية نظيفة للنادي الأهلي على المقاصة.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد الأهلي للنقطة رقم 22 متصدراً جدول الدوري وخلفه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 20 نقطة والزمالك ثالثاً بـ19 نقطة، بينما توقف رصيد المقاصة عند النقطة الثامنة بالمركز الـ16 .