الزمالك يبدأ أول إجرائات ضم فرجاني ساسي

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحدث مسئولوا الزمالك مع ساسي لمعرفة طلباته حول ضمه وعودته للفريق مرة أخرى، وعضره عليه أن يتقاضي من مليون دولار إلى مليون و300 ألف، كنفس الراتب الذي كان يحصل عليه من قبل.

واستقر الدحيل القطري على رحيل ساسي عن صفوف الفريق، بعد المستوى المتواضع الذي قدمه معهم منذ بداية الموسم، ويبحث الفريق عن تسويقة أو الإستغناء عنه وفسخ العقد بالتراضي.

ساسي يرحب بالعودة للزمالك

وتحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بالزمالك، مع اللاعب بشكل ودي لمعرفة رغبته حول العودة للقلعة البيضاء، ورحب ساسي بالأمر، خاصة بأن أفضل مستواياته كانت داخل الزمالك.

وتحدثت شقيقة اللاعب منذ أيام وأكدت بأنها تريد عودة فرجاني ساسي للزمالك، وأنهم من مشجعين النادي وأنه بصفة خاصة تتمنى أن يذهب اللاعب للزمالك مرة أخرى.

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول أن الفريق مهدد بإيقاف القيد لفترات أخرى، بسبب غرامة ماريتمو البرتغال بشأن محمد إبراهيم لاعب الفريق السابق.

وقال مرتضى منصور أن الزمالك لديه مهلة حتى شهر يوليو ليسدد غرامة مارتيمو البرتغالي، وإذا لم يسدد في ذلك التوقيت سيتم توقيع غرامة مالية جديدة وإيقاف القيد لفترتين أخرين.

قائمة الزمالك لمواجهة الوداد

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – ماجد هاني – أحمد سيد "زيزو" – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه _ سيد نيمار .

ووصل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك إلى المغرب برفقة كل من إبراهيم عنبة عضو الجهاز الطبي، وإبراهيم زارع إداري الفريق قادمين من أنجولا عن طريق دبي.

بعثة الزمالك بالمغرب

ويترأس بعثة الزمالك أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة ويرافقها اللواء مصطفي هدهود نائب رئيس النادي واللواء علاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية.

ويستضيف نادي الرجاء المغربي، نظيره الزمالك يوم الجمعة القدمة، لإقامة تدريبات القلعة البيضاء على ملعبهم، استعداداً لمباراة الوداد، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.