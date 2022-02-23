حريق هائل يتسبب فى مصرع طفلتين بقنا

تلقت قوات الأمن بلاغاً أفاد نشوب حريق هائل داخل أحد المنازل بقرية نجع السديس جنوب قنا، وعلى الفور تحركت قوة أمنية برفقة سيارات الإسعاف وسيارات الحماية المدنية، لموقع البلاغ، وقامت قوات الأمن بفرض كردوناً أمنياً، بينما تمكنت سيارات الحماية المدينة من السيطرة على الحريق بعد مدة اقتربت من 20 دقيقة، فيما قام رجال الاسعاف بنقل المصابين وضحايا الحريق لمستشفى قوص المركزى لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

ووأكدت مديرية الصحة بمحافظة قنا، أن الحادث أسفر عن مصرع كلاً من الطفلة حبيبة.أ 5 أعوام، وريتاج .ع 4 أعوام، فيما تبين إصابة أشخاص أخرون بإصابات متنوعة ما بين اختناق وحروق من الدرجة الثالثة، وأكدت مديرية الصحة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة حيال الجثامين لاستخراج تصاريح الدفن الخاصة بهم، بينما تم إيداع المصابين بقسم الحروق داخل المستشفي لفحصهم وتلقى العلاج اللازم.

حريق هائل يلتهم منزل بقنا

وروى شهود عيان أنهم تفاجؤا بتطاير ألسنة اللهب، موضحين أن سبب الحريق غير معلوم، مضيفين أن أهالى القرية حاولوا المساعدة فى السيطرة على الحريق قبل وصول قوات الأمن غير أن الأدخنة أصابت عدداً من شباب القرية بالاختناق، موضحين أنهم قاموا بمحاولات لإنقاذ الطفلتين إلا أنهم لم يتمكنوا بسبب حجم الحريق، وقامت قوات الأمن بتحرير المحضر اللازم للواقعة واستدعاء النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

زوج يتخلص من زوجته بسبب الفلوس

وعلى صعيد أخر تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من العثور على جثة ربة منزل مخنوقة، وعامل مصاب بطلق ناري، بقرية كوم يعقوب في مركز أبوتشت، شمالي قنا. وكان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا يفيد بمصرع "آية" 35 عاما، ربة منزل وبها خنق في الرقبة، وإصابة "عاطف.ع" 40 عاما، بطلق ناري، بمحل سكنهما، وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم في الواقعة، زوج المجني عليها، وذلك بسبب خلافات عائلية، وروى شهود عيان أن مشاجرة كانت قد نشبت بينهما بسبب مطالبة الزوجة لـ “مصروف البيت” مؤكدين أنهم سمعوا استغاثات السيدة ولكنهم لم يتمكنوا من إنقاذها بسبب حمل الزوج لسلاح نارى.

وقامت قوات الأمن بتحرير المحضر اللازم للواقعة ونقل الجثامين مستشفى أبوتشت المركزي، لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالهم، فيما تم إستدعاء النيابة العامة لتولى التحقيقات.