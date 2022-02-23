غدًا.. على الحجار ونجله ضيفا برنامج «معكم منى الشاذلي»

/681302/غدا-على-الحجار-ونجله-ضيفا-برنامج-معكم--منى-الشاذلي

يحل المطرب المصري على الحجار ونجله المطرب أحمد الحجار ضيفا على برنامج «معكم منى الشاذلي» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على فضائية «Cbc»، وذلك غدًا الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً.

دوت الخليج يرصد موعد حلول عل الحجار ونجله ضيفا على برنامج منى الشاذلي.

علاقة علي الحجار بشقيقه الراحل

يتحدث علي الحجار خلال اللقاء عن علاقته بشقيقه المطرب الراحل أحمد الحجار، الذي رحل عن عالمنا مؤخرًا، ويهديه أغنية «أبي الحبيب» مع تغير كلماتها إلى «أخي الحبيب».

ويكشف الثنائي تفاصيل عن طفولتهما، وأسرار عن أصولهم الفنية، وكواليس سفر الحجار إلى أمريكا، كما يقدمان عدد من الأغاني منها «بوابة الحلواني».

علي الحجار يروج لحلقته مع منى الشاذلي

وشوق الحجار جمهوره للحلقة من خلال نشره صور تجمعه بنجله من كواليس الحلقة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا" استنونا بكرة الساعة ٩ م في برنامج معكم منى الشاذلي على cbc".

من جانبه، قام علي الحجار بإهداء أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم «أبو الأحلام»، لروح شقيقه الراحل الموسيقار أحمد الحجار.

علي الحجار يهدي أحدث أغانيه لشقيقه الراحل

وشارك علي الحجار جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، بمقطع فيديو من أغنيته الجديدة، وعلق عليه قائلا: "إهداء لـ روح الفنان أحمد الحجار.. أبو الأحلام".

على الصعيد الآخر، أحيا على الحجار حفلًا ضخمًا ضمن فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، بحضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه، وتغني بباقة من أشهر أغنياته، منها يا مصري ليه، يا طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمي، مسألة مبدأ، راح توحشيني، لو تعرفي، على قد ما حبينا.

فضلًا عن إحياه حفلًا غنائيًا بالقاهرة فى سهرة غنائية طويلة احتضنها مسرح الزمالك، قدم خلالها 25 أغنية على مدار ثلاث ساعات متواصلة، وحفل أخر على مسرح دار الأوبرا بالإسكندرية، وأحيا حفلا داخل دار الأوبرا على خشبة مسرح النافورة، والذى رفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله حوالى 24 أغنية، منها: اللي اشتري، والسيرة الهلالية، وتعالي ياهوى، وطب ايه يبعدني عنك، وماتكدبيش، وعنوان بيتنا، والليل وآخره، وكناريا، وانكسر، وتحت نفس الشمس.