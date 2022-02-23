رمضان 2022.. نيللي كريم تطرح البوستر الرسمي لمسلسل «فاتن أمل حربي»

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دوت الخليج يرصد لكم صورة البوستر الرسمي لمسلسل «فاتن أمل حربي» وذلك خلال السطور القادمة.

نيللي كريم في رمضان 2022

طرحت الفنانة نيللي كريم البوستر الرسمي لمسلسل «أمل فات حربي» الذي سيُعرض في الموسم الرمضاني لعام 2022، وعلقت عليها قائلة: Ramadan 2022❤️ coming soon.

آخر أعمال نيللي كريم قبل زواجها

وفي سياق آخر، تعد آخر أعمال الفنانة نيللي كريم، هو مسلسل ضد الكسر، الذي عُرض في رمضان 2021، وكانت قد تعاونت فيه مع شركة العدل جروب أيضًا، وحقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه، وشارك في بطولته كثير من نجوم الفن، منهم الفنان محمد فراج، لقاء الخميسي، من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.

زواج نيللي كريم بهشام عاشور

واحتفلت الفنانة نيللي كريم بعقد قرانها على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، الذي أقيم بمدينة الساحل الشمالي بيوم 11 أغسطس، بعدما أعلنت تأجيله 3 أيام حدادا على وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، فضلا عن إلغاء حفل الحناء الذي كان سيقام اليوم الأحد والإقتصار على حفل الزفاف فقط.

ووكلت نيللي كريم المنتج جمال العدل عنها في عقد القران، وظهر وهو يمسك بيد العريس أثناء عقد القران ويعيد ما يقوله المأذون، في حضور عدد محدود من الأقارب والأصدقاء، ومن المقرر أن تقضي نيللي كريم وهشام عاشور شهر العسل، خارج مصر، وذلك لأنها لن تقيم حفل زفاف كبير في القاهرة أو الساحل.

معلومات عن نيللي كريم

ولدت نيللي كريم يوم 18 ديسمبر عام 1974 وهي ممثلة و عارضة أزياء وراقصة باليه ظهرت لأول مرة على شاشات التلفزيون سنة (1995) كراقصة باليه في المسلسل المصري ألف ليلة وليلة الذي عرض في شهر رمضان آنذاك، بعدها بدأت بلعب أدوار هامة في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، وكان أول عمل سينمائي لها فيلم سحر العيون إنتاج (2002)، وشاركها البطولة عامر منيب وحلا شيحة، ولعل أهم أعمالها السينمائية فيلم إنتاج (2004) غبي منه فيه مع هاني رمزي وآخر الدنيا (2006) والرجل الغامض بسلامته (2010) مع هاني رمزي وغيرهم من الأعمال الفنية المحفورة في أذهان الجمهور المحب لها.

ولدت نيللي محمد السيد عطا الله في مدينة الإسكندرية في مصر لأب مصري من مدينة الزقازيق، محافظة الشرقية وأم روسية، وقد ذهبت مع والدها وهي في السادسة لتقيم بروسيا نحو عشرة أعوام حيث أنهت دراستها المدرسية هناك، ثم عادت وعائلتها إلى مصر عام 1991، حيث اشتركت في دار الأوبرا المصرية و بدأت مشوارها في فن الباليه راقصة باليه من أحد أفضل راقصات البالية في دار الأوبرا المصرية.