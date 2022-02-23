مدبولى: نتطلع لخروج مؤتمر تغير المناخ COP27 بصورة لائقة ومشرفة أمام العالم

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على الأهمية القصوى التى تحتلها استضافة مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، للدولة المصرية.





ودلل رئيس الوزراء على ذلك بدورية عقد اجتماعات اللجنة العليا، والاجتماعات الدورية الأخرى ذات الصلة بالجوانب الفنية والموضوعية للمؤتمر، مضيفا أنه يتابع أولا بأول على مختلف الأصعدة للاطمئنان على الاستعدادات الجارية لضمان سيرها وفقا للأطر الزمنية، حتى يخرج هذا المؤتمر المحورى بصورة لائقة ومشرفة أمام العالم أجمع.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الاجتماع الرابع للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، حيث تابع جهود الوزارات فى التحضير للمؤتمر، المقرر انعقاده نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وحضر الاجتماع، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسامح شكرى، وزير الخارجية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وبمشاركة عدد من المسئولين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى ما تم عقده من اجتماعات فنية وموضوعية خلال الأسبوع الماضى لمناقشة المسودة النهائية من "الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050"، وبعض المشروعات الوطنية المقترحة بشكل مبدئى، فى مجال الزراعة، والموارد المائية والرى، والصرف وغيرها.

وخلال الاجتماع، أشار سامح شكرى، وزير الخارجية، إلى أنه تم تعميم الرسائل السياسية للمؤتمر على الوزارات المعنية للاستعانة بها فى اتصالاتها بالمسئولين والإعلام، واستعرض نتائج مشاوراته مع عدد من الأطراف والكيانات الدولية المعنية بملف المناخ، والتى كان أبرزها لقائه مع جون كيرى، المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ، وإلوك شارما رئيس مؤتمر COP26، والمائدة المستديرة التى عقدت على هامش مؤتمر "ميونخ للأمن"، فضلا عن لقائه بالسكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فى مدينة بون الألمانية.

من جانبها، استعرضت وزيرة البيئة الموقف التنفيذى للقرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الثالث، مشيرة إلى أنه وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وسكرتارية المؤتمر، كل فيما يخصه، تم الانتهاء من خارطة الطريق للشق اللوجستى والتنظيمى للمؤتمر، وخطة العمل من فبراير 2022 حتى نوفمبر 2022، وخطة العمل لشرم الشيخ كمدينة خضراء، والانتهاء من الميزانية التقديرية للشركة المنظمة، ومسودة العقد رباعى الأطراف بشأن التعاقد مع الشركة المنظمة، وتحديد وحصر أجهزة الاتصالات المطلوبة، فضلا عن الانتهاء من شعار المؤتمر، والنسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وقائمة المشروعات الملحقة بها، وإعداد قائمة لعدد 16 مبادرة مقترحة وإرسالها إلى الوزارات المعنية لمناقشتها، وجار الانتهاء من الأوراق المفاهيمية للمشروعات الوطنية لبدء حشد التمويل لها.

وأشار السفير نادر سعد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذى لعدد من الموضوعات لاسيما الخاصة بالميزانية المبدئية للمؤتمر، وتوفير الأجهزة الخاصة بالاتصالات، ورفع كفاءة المنشآت السياحية وحجز الفنادق، وسبل التعامل مع رعاة المؤتمر وشروط الاختيار، وتوفير المواصلات صديقة البيئة بمدينة شرم الشيخ.

وتطرق الاجتماع إلى زيارة سكرتارية المؤتمر الحالية لمصر والتى وصلت أمس 22 فبراير 2022، بهدف تفقد مكان انعقاد المؤتمر، واستعراض عدد من الملفات اللوجستية بما فى ذلك الإقامة، والأمن والسلامة، والنقل، والمعدات والخدمات، وغيرها.