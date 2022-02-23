توصيات الأعلى للإعلام لضبط المشهد الرياضى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، جلسة حوارية حول القضايا المتعلقة بالإعلام الرياضى فى ضوء التحديات الكثيرة فى الفترة المقبلة، بحضور كبار الإعلاميين والصحفيين والنقاد الرياضيين ورؤساء القنوات.





ويوضح الإنفوجراف التالى أبرز توصيات التى تم الاتفاق عليها لضبط المشهد الرياضى الإعلامى المصرى: وثمن الحضور الدور الوطنى للإعلام الرياضى تجاه المنتخب المصرى، والرياضة المصرية، وأكدوا على ضرورة نبذ الخلافات والتعصب والاصطفاف صفًا واحدًا خلف المنتخب المصرى فى المباراتين الفاصلتين أمام منتخب السنغال المؤهلين لكأس العالم.

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