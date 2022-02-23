/681300/الرئيس-السيسى- أنا-بحب-الصعايدة-جدا-وفى-الجيش-شوفنا-كل-الناس--والصعايدة-يعنى-الرجولة-والأصالة-والجدعنة -والعزة

عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تقديره وحبه لصعيد مصر،مؤكدًا على أن الصعيد يعنى الرجولة والأصالة والجدعنة والعزة قائلا:"أنا بحب الصعايدة جدًا ..وفى الجيش شوفنا كل الناس .. والصعايدة يعنى الرجولة والأصالة والجدعنة والعزة»

دوت الخليج

جاء ذلك فى حديثه للطلاب بجولته التفقدية لمقر الكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق اسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة"، حيث كان يوجه تساؤلات للطلاب عن أوضاع المعيشة بالمحافظات ويقوم الطلاب بذكر أسمائهم ومحافظاتهم وإبان الحديث عن محافظات الصعيد قال الرئيس:" :"أنا بحب الصعايدة جدًا ..وفى الجيش شوفنا كل الناس .. والصعايدة يعنى الرجولة والأصالة والجدعنة والعزة»

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه رسالة لطلاب الكلية الحربية بأهمية العمل والحفاظ على اللياقة البدينة سواء أثناء فترة الدراسة أو بعد التخرج، مشيرًا إلى أنه فترة وجوده بالكلية الحربية كان يقوم بعمل برنامج رياضى تأهيلى خاص به يوميا بأن يستأذن الاستيقاظ مبكرًا«ساعة بدرى» قبل طابور اللياقة صباحا، ويقوم بتنفيذ هذا البرنامج يوميًا من أجل الحفاظ على لياقته البدينة.

الرئيس السيسى :"أنا بحب الصعايدة جدًا ..وفى الجيش شوفنا كل الناس .. والصعايدة يعنى الرجولة والأصالة والجدعنة والعزة»

وأكد الرئيس السيسى بأنه جراء هذا البرنامج حصد بطولة الكلية وأصبح بطل الكلية، مشيرا إلى أنه لا يقول ذلك من أجل أن يكون أى من الطلاب بطل الكلية، ولكن من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية ووضعها فى الأولويات والحفاظ عليها دائما.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع برامج تدريب طلبة الكلية الحربية مهارياً وبدنياً مشاركاً سيادته الطلبة في الأنشطة الصباحية، وفي اطار حرص سيادته على التواصل المباشر مع الطلبة فقد دار حوار مفتوح بين السيد الرئيس والطلبة، تناول جهود الدولة علي المستوي الداخلي والخارجي من أجل تعزيز التنمية الحالية في مصر وكذلك تحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل التحديات الاقليمية المختلفة فضلًا عن جهود تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وكافة دول العالم بما في ذلك على الصعيد العسكري موضحًا سيادته مجمل القضايا في المنطقة والثوابت الأساسية التي تقوم عليها السياسة المصرية من الانفتاح على كافة الدول الكبرى وإقامة العلاقات المتوازنة والمعتدلة معها من أجل البناء والتنمية وتحقيق السلام والامن.

وقد وجه الرئيس طلبة الكلية الحربية بالاستمرار في الحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية النبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية من الانضباط والالتزام والرغبة في تلقي العلم والمعرفة ليصبحوا نموذجًا وقدوةً لغيرهم من الشباب.