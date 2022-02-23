/681298/الإسماعيلي-يواصل-السقوط-بالدوري-أمام-الجونة-وسط-مهاجمة-الجماهير-فيديو

حقق الجونة الفوز على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 1/0، على ملعب "الإسماعيلية"، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ الإسماعيلي اللقاء بنيولوك جديد تحت قيادة حمد إبراهيم المدير الفني الجديد للفريق، وحاول لاعبوه أن يسجلوا الهدف الأول لهم عن طريق عدة هجمات، ولكن حافظ حارس ودفاعات الجونة على نظافة مرماهم.

في المقابل أعتمد لاعبي الجونة على الهجمات المرتدة، التي لم تشكل خطورة كبيرة على مرمى الدراويش، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي شوط المباراة الثاني، استمر الإسماعيلي في الضغط على الجونة، ولكن لم يستطيع التسجيل، ليسجل الجونة هدم من هجمة مرتدة منظمة عن طريق خالد قمر يضع الكرة في الشباك بشكل مميز بعد انفراده بالمرمى.

https://twitter.com/Ahmed_Hamdy1980/status/1496530088308969474?s=20&t=G03t04F7rJ-o3jDwnWVpqQ

وهاجم الإسماعيلي بعدها بقوة وأضعوا لاعبيوه أكثر من هدف مؤكد في الدقائق الأخيرة، في ظل تألق حاريس الجونة إسلام طارق.

هجوم الجماهير

وشهد اللقاء هجوم كبير من جماهير الإسماعيلي على لاعبي الفريق بعد استمرارهم في النتائج السلبية بالدوري المصري الممتاز.

وبتلك النتيجة توقف رصيد الإسماعيلي عن 3 نقاط في المركز قبل الأخير، بينما أرتفع رصيد الجونة للنقطة رقم 14 في المركز السابع.

تشكيل الإسماعيلي أمام الجونة:

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: عصام – باهر – هاشم – دسوقي.

خط الوسط: دونجا – عادل – مصطفى.

خط الهجوم: مجدي – مدبولي – ديجو.

بيراميدز يوجه الشكر لحمد إبراهيم

وجه بيراميدز الشكر لحمد إبراهيم، بعد لإستقالته من جهاز الفريق الفني، من أجل تدريب الإسماعيلي خلفاً لخوان براون.

ووافقت إدارة بيراميدز على إستقالة حمد إبراهيم الذي كان يشغل امنصب المدرب العام في جهاز الفريق الفني بقيادة إيهاب جلال.

وكتب بيراميدز على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": " يعلن بيراميدز موافقته على رغبة الاسماعيلي بتولي الكابتن حمد إبراهيم المسئولية الفنية للدراويش، ويتمنى له التوفيق"

أنهي مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، إجراءات الإتفاق بشكل رسمي مع حمد إبراهيم لتوليه منصب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسمين ونصف، وذلك خلفًا للأرجنتيني خوان براون.