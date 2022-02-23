/681303/حد-أقصى-2000-جنيه-جمال-ياقوت-تعديلات-قانون-الشهر-العقاري-لن-تغير-القيمة-المادية

تحدث الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، على موعد تطبيق تعديلات القانون الجديد منوها انه يتم تطبيقه بعد 60 يومًا من صدوره وإعلانه فى الجريدة الرسمية.

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وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صالة التحرير عبر قناة صدى البلد تقديم الالعالمية عزة مصطفى، منوها ان وزارة العدل، والشهر العقاري على استعداد لتنفيذ تعديلات القانون الجديد، منوها إلى أن هذه التعديلات الجديدة لن تغير القيمة المادية.

جمال ياقوت: تعديلات قانون الشهر العقاري لن تغير القيمة المادية

وتابع ان الرسوم ستظل ثابته وأن التعديلات تمت فى إجراءات التسجيل فى الشهر العقاري، ولم يكون هناك أى تعديل فى القيمة المادية، مشيرا إلى ان القيمة المادية فى القانون الجديد كما هي بـ حد أدنى 500 جنيه وحد أقصى 2000 جنيه.