الرئيس السيسى يكشف لأول مرة سرًا جديدًا أثناء وجوده بالكلية الحربية.. ويؤكد::العسكرية رجولة وليست خشونة «صور وفيديو»

/681295/الرئيس-السيسى-يكشف-لأول-مرة-سرا-جديدا-أثناء-وجوده-بالكلية-الحربية-ويؤكدالعسكرية-رجولة-وليست-خشونة-صور-وفيديو

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رسالة لطلاب الكلية الحربية بأهمية العمل والحفاظ على اللياقة البدينة سواء أثناء فترة الدراسة أو بعد التخرج، مشيرًا إلى أنه فترة وجوده بالكلية الحربية كان يقوم بعمل برنامج رياضى تأهيلى خاص به يوميا بأن يستأذن الاستيقاظ مبكرًا«ساعة بدرى» قبل طابور اللياقة صباحا، ويقوم بتنفيذ هذا البرنامج يوميًا من أجل الحفاظ على لياقته البدينة.

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جاء ذلك فى حديثه للطلاب بجولته التفقدية لمقر الكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق اسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة".

وأكد الرئيس السيسى بأنه جراء هذا البرنامج حصد بطولة الكلية وأصبح بطل الكلية، مشيرا إلى أنه لا يقول ذلك من أجل أن يكون أى من الطلاب بطل الكلية، ولكن من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية ووضعها فى الأولويات والحفاظ عليها دائما.

الرئيس السيسى يكشف لأول مرة سرجديد أثناء وجوده بالكلية الحربية.. ويؤكد::العسكرية رجولة وليست خشونة

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع برامج تدريب طلبة الكلية الحربية مهارياً وبدنياً مشاركاً سيادته الطلبة في الأنشطة الصباحية، وفي اطار حرص سيادته على التواصل المباشر مع الطلبة فقد دار حوار مفتوح بين السيد الرئيس والطلبة، تناول جهود الدولة علي المستوي الداخلي والخارجي من أجل تعزيز التنمية الحالية في مصر وكذلك تحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل التحديات الاقليمية المختلفة فضلًا عن جهود تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وكافة دول العالم بما في ذلك على الصعيد العسكري موضحًا سيادته مجمل القضايا في المنطقة والثوابت الأساسية التي تقوم عليها السياسة المصرية من الانفتاح على كافة الدول الكبرى وإقامة العلاقات المتوازنة والمعتدلة معها من أجل البناء والتنمية وتحقيق السلام والامن.

وقد وجه الرئيس طلبة الكلية الحربية بالاستمرار في الحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية النبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية من الانضباط والالتزام والرغبة في تلقي العلم والمعرفة ليصبحوا نموذجًا وقدوةً لغيرهم من الشباب.

وقد وجه الرئيس التحية لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل على ما يقدمونه من تضحيات وجهود مخلصة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن وصون مقدرات الشعب المصري العظيم.