/681271/حار-وحالة-من-عدم-الاستقرار-حالة-الطقس-غدا-الخميس-24-2-2022

يتسائل العديد من المواطنين عن اخبار الطقس غدا الخميس، الموافق 24-22022، وذلك بعد ان سادت حالة من التقلبات الجوية خلال اليومين السابقين ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة على كافة محافظات جمهورية مصر العربية.

دوت الخليج

حالة الطقس غدا الخميس

هيئة الارصاد الجوية قامت بالاعلان عن درجات الحرارتة المتوقعة غدا الخميس، حيث اوضحت خلال بيان صادر عنها ان الطقس من المتوقع ان يشهد حالة من عدم الاستقرار حيث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ليسود طقس حار على كافة الانحاء.

وعن درجات الحرارة المتوقعهة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، هيئة الارصاد الجوية اعلنت عن انه من المتوقع ان يسود طقس بارد على السواحل الشمالية، ومعتدل نهارا على جنوب سيناء وجبال البخر الاحمر.

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حالة الطقس غدا 24-2-2022

هيئة الارصاد الجوية اعلنت عن أنه سوف يكون هناك نشاط ايضا للرياح على معظم الأنحاء، حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة ببعض المناطق، وتكون على اخرى مهيأة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة. وتابعت هيئة الارصاد الجوية أنه من المتوقع ان يشهد يوم غد سقوط امطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ، وتكون خفيفة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا 24-2-2022

وفيما يلي نرصد في السطور التالية بيان بدرجات الحرارة المتوقعه على الانحاء لتكون على

القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة

الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة

مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة

سوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجة

قنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة

أسوان العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة

سانت كاترين العظمى 16 درجات والصغرى 07