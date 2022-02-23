رسائل هامة من الرئيس السيسى بجولة الكلية الحربية..«عارفين أن الحياة صعبة..واحنا مش بعيدين عن الناس».. زودنا زراعة القمح 250ألف فدان..وأنا بحب الصعايد جدًا..والعسكرية رجولة مش خشونة

/681301/رسائل-هامة-من-الرئيس-السيسى-بجولة-الكلية-الحربيةعارفين-أن-الحياة-صعبةواحنا-مش-بعيدين-عن-الناس-زودنا-زراعة-القمح-250ألف-فدانوأنا-بحب-الصعايد-جداوالعسكرية-رجولة-مش-خشونة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدة رسائل لطلا الكلية الحربية اليوم الأربعاء، على هامش جولة التفقدية مقر الكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق اسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة".

ووجه طلبة الكلية الحربية بالاستمرار في الحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية النبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية من الانضباط والالتزام والرغبة في تلقي العلم والمعرفة ليصبحوا نموذجًا وقدوةً لغيرهم من الشباب.

دوت الخليج يستعرض رسائل الرئيس السيسى لطلاب الكلية الحربية:

أنتم شباب ورجال تتحملون المسئولية ..وأنتم الأمل والمستقبل فى الحفاظ على الدولة المصرية

كل شاب منكم سيكون فى رقبته مصر .. ومستعد يقدم حياته من أجل الحفاظ عليها

الحفاظ على مصر هدف نبيل وعظيم ..يتطلب العمل الدؤوب والجهد الكبير الذى لا ينتهى

حياتكم فى الكلية الحربية تعنى إعداد رجال حقيقين للحفاظ على حياة 100مليون مواطن

أوصيكم على المثابرة والتحمل والإصرار والاستفادة من وجودكم بالكلية الحربية

أوعوا يفوت عليكم دقيقة لا تستفيدون من وجودكم بالكلية الحربية لجسمكم

إحترموا بعض وحافظوا على القيم النبيلة والشريفة من الصدق والإخلاص والأمانه

حافظوا على الشرف والإلتزام والعمل وإحترام الأخر..الكبير يحترم الصغير والعكس

عمر ما كانت العسكرية إلا إحترام الرتب الصغيرة للكبيرة ..والكبيرة أيضا للصغيرة

الإحترام بالعسكرية متبادل ..حافظوا على الخُلق الحسن المُتبادل..والمعرفة العسكرية مهمة

المعرفة بالكلية الحربية أو سلم للمعرفة ..وعليكم بالتعلم والقرأة والفكر بمناحى الحياة

لياقتكم البدينة مسئولية كبيرة..وأوعى حد فيكم وزنه يزيد ..وأحنا بخير وربنا تفضل علينا بالكثير

«مش بعيدين عن المواطن البسيط..وزودنا زراعة القمح 250ألف فدان»..تصريحات هامة للرئيس السيسى

كما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء الجولة التفقدية بالكلية الحربية، عن جهود الدولة المصرية من أجل المواطن البسيط، والسعى بشكل حقيقى نحو تقليل الاستيراد من الخارج وخاصة على مستوى السلع الأساسية مثل القمح، مع ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية، مشيرا إلى أنه خلال العام الجارى تم زيادة الرقعة الزراعية نحو 250ألف فدان تم زراعتهم قمح والعام القادم سترتف المساحةلمليون وفق نسبة المياه المتاحة والتى يكون فيها حرص دائما بأن تصرف فى مكانها الصحيح.

دوت الخليج يرصد حديث الرئيس السيسى لطلاب الكلية الحربية

كل يوم بنحقق الأفضل..وصحيح احنا بنعانى والظروف صعبة

إوعى حد يفتكر أننا «بعيدين عن المواطن» احنا مش بعيدين عن أحوال الناس

احنا مدركين الصعوبات اللى بتواجه الناس..هم..أنا بتكلم عن المواطن العادى

لا طبعا ..مش بعيدين عن أحوال الناس ..بس احنا ماشاء الله 100مليون مواطن

استهدفنا الحفاظ على صحة الناس ومواصلة العمل وقت كورونا..ورغم توقف البعض

احنا مش فى معزل عن العالم ..واللى بيحصل بيأثر علينا فى المنطقة والعالم

زيادة تكلفه السلع فى العالم بيأثر علينا ..وبنحاول فى مصر نحافظ على تكلفة معينة

نقدر الأعباء على المواطن ..واحنا ماشيين فى برامج زراعية ضخمة جدا

نبذل جهد كبير فى زيادة الرقعة الزراعية بالنظم الحديثة الزراعية والرى

لوقدرنا نزود المساحة الزراعية مليون فدان ..بالنظم الحديثة هتكون مليون و200ألف

مش ساكتين فى أننا نوفر أساسيات الحياة بأسعار مناسبة وزودنا 250ألف فدان زراعة قمح

العام القادم سيكون هذا الرقم مليون..وهدف أننا نقلل استيراد السلع الأساسية من الخارج

عارفين أن الحياة صعبة ..ولكن الوضع أفضل كتير بالعمل والجهد والصبر والتحمل والأمانة

الرئيس السيسى يكشف لأول مرة سرًا جديدًا أثناء وجوده بالكلية الحربية.. ويؤكد::العسكرية رجولة وليست خشونة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رسالة لطلاب الكلية الحربية بأهمية العمل والحفاظ على اللياقة البدينة سواء أثناء فترة الدراسة أو بعد التخرج، مشيرًا إلى أنه فترة وجوده بالكلية الحربية كان يقوم بعمل برنامج رياضى تأهيلى خاص به يوميا بأن يستأذن الاستيقاظ مبكرًا«ساعة بدرى» قبل طابور اللياقة صباحا، ويقوم بتنفيذ هذا البرنامج يوميًا من أجل الحفاظ على لياقته البدينة.

وأكد الرئيس السيسى بأنه جراء هذا البرنامج حصد بطولة الكلية وأصبح بطل الكلية، مشيرا إلى أنه لا يقول ذلك من أجل أن يكون أى من الطلاب بطل الكلية، ولكن من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية ووضعها فى الأولويات والحفاظ عليها دائما.

الرئيس السيسى :"أنا بحب الصعايدة جدًا ..وفى الجيش شوفنا كل الناس .. والصعايدة يعنى الرجولة والأصالة والجدعنة والعزة»

وعبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تقديره وحبه لصعيد مصر،مؤكدًا على أن الصعيد يعنى الرجولة والأصالة والجدعنة والعزة قائلا:"أنا بحب الصعايدة جدًا ..وفى الجيش شوفنا كل الناس .. والصعايدة يعنى الرجولة والأصالة والجدعنة والعزة»حيث كان يوجه تساؤلات للطلاب عن أوضاع المعيشة بالمحافظات ويقوم الطلاب بذكر أسمائهم ومحافظاتهم وإبان الحديث عن محافظات الصعيد قال الرئيس:" :"أنا بحب الصعايدة جدًا ..وفى الجيش شوفنا كل الناس .. والصعايدة يعنى الرجولة والأصالة والجدعنة والعزة»

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع برامج تدريب طلبة الكلية الحربية مهارياً وبدنياً مشاركاً سيادته الطلبة في الأنشطة الصباحية، وفي اطار حرص سيادته على التواصل المباشر مع الطلبة فقد دار حوار مفتوح بين السيد الرئيس والطلبة، تناول جهود الدولة علي المستوي الداخلي والخارجي من أجل تعزيز التنمية الحالية في مصر وكذلك تحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل التحديات الاقليمية المختلفة فضلًا عن جهود تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وكافة دول العالم بما في ذلك على الصعيد العسكري موضحًا سيادته مجمل القضايا في المنطقة والثوابت الأساسية التي تقوم عليها السياسة المصرية من الانفتاح على كافة الدول الكبرى وإقامة العلاقات المتوازنة والمعتدلة معها من أجل البناء والتنمية وتحقيق السلام والامن.

وقد وجه الرئيس طلبة الكلية الحربية بالاستمرار في الحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية النبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية من الانضباط والالتزام والرغبة في تلقي العلم والمعرفة ليصبحوا نموذجًا وقدوةً لغيرهم من الشباب.