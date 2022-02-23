إزالة 6 حالات تعدى على الأراضى الزراعية فى أبوالنمرس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - واصلت محافظة الجيزة مجهودات مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية والأراضى أملاك الدولة وإزالتها فى ضوء توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن فى ذلك الشأن.





وشنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبوالنمرس حملة لإزالة 6 حالات بناء مخالف وتعديات على الأراضى الزراعية. وشملت مناطق أبوحمد والحرانية بشبرامنت وزاوية أبومسلم وذلك بمتابعة من محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس، وجارى استكمال مواجهه كافة التعديات.

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