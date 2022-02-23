شكرى لـ عزام الأحمد: موقف مصر ثابت من مساندة الأشقاء الفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أعاد التأكيد على موقف مصر الثابت من مساندة الأشقاء الفلسطينيين ودعم حقوقهم وتطلعهم المشروع نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا لمقررات الشرعية الدولية.

وأعرب عن مواصلة مصر مساعيها واتصالاتها مع مختلف الأطراف المعنية سعيا نحو تهيئة المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى فى أقرب فرصة ممكنة. كما أشار وزير الخارجية إلى جهود مصر المتواصلة لدعم المتطلبات التنموية فى سائر أنحاء الأراضى الفلسطينية، ودعهما لكافة الخطوات الرامية إلى تعزيز الوضع السياسى والاقتصادى والتنموى داخل الأراضى الفلسطينية.

وأوضح حافظ أن "الأحمد" أحاط وزير الخارجية بمجمل التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية؛ وأعرب عن التقدير لجهود مصر الصادقة ومساعيها المقدرة لدعم القضية الفلسطينية وكذلك لمساندة الشعب الفلسطينى فى مواجهة التحديات المختلفة التى تواجهه.