/681281/فقد-ساقه-بسبب-الاهمال-يحي-ضحية-جديدة-للإهمال-الطبي-فى-مصر--فيديو

تعرض لحادث سير، نقل على إثره إلى مستشفي بني سويف التخصصي، ظل محتجزاً بها لتلقى العلاج لمدة 7 أيام، ولكنه كان يعاني من الاهمال، لم يجد أمامه سوي القيام ببث فيديو يشرح معاناته مع مستشفي بني سويف التخصصي، مطالباًَ بانقاذه من إهمال الأطباء وعدم الرعاية التى يتلقاها هناك.

تدهورت حالته، وتنقل بين أقسام عديدة داخل مستشفي بني سويف التخصصي، تارة تجده فى قسم العظام، بينما يسكن قسم الباطنة تارة أخرى، الأمر الذى دفع أسرته بعد أن انتابهم القلق للخروج من المستشفي ونقله لإحدى المستشفيات الخاصة لفحص مريضهم، ولكن تفاجئ الجميع أنه يحتاج إلى تدخل جراحى عاجل لبتر ساقه بسبب تدهور حالته الصحية، وهنا بدأت المأساة.

أسرته البسيطة والتى بالكاد تدبر مصاريفها اليومية، تحملت مشاق نفقات العلاج داخل مستشفي استثمارى من أجل انقاذ نجلهم، قام الشاب “يحي” بإجراء عملية جراحية قام بعدها ببتر ساقه، ظل داخل غرفة العناية المركزة فاقداً للوعي لبضع أيام، حتي عاد لوعيه ليكتشف أنه فقد ساقه.

“كان بيحب الشغل وعمره ما احتاج لحد” بهذه العباره وصفه أحد أقاربه قائلاً: عندما علمنا بما سيحدث أصابنا الذهول، ولكن كنا مظطرين حتى لا يفقد حياته، وأشار ابن عم الضحية فى حديث لـ “دوت الخليج” إلى أنهم حاولوا تركيب جهاز تعويضي ولكن الأطباء أكدت صعوبة الأمر بسبب تدهور الحالة التى عليها الشاب “يحي”، مضيفاً إلى أن الأمر لم يكن سهلاً على الجميع.

واستكمل ابن عم الضحيه حديثه قائلاً: عندما علم “يحي” بما حدث له دخل فى حالة من الانهايار العصبي، لم نجد سوي رجال الدين ليتحدثوا معه، أيضاً قمنا بإخضاعه للعلاج والتأهيل النفسي لتقبل الأمر، لافتاً إلى أنه الأن يخضع لجلسات علاج لتأهيله نفسياً لتقبل ما وقع به.

ضحية جديدة للإهمال الطبي

وطالبت أسرة الضحية التحقيق مع مستشفى بني سويف التخصصي فيما بدر منهم حيال نجلهم، فأكدت والدة الضحية أنها قامت برفع دعوى قضائية لاثبات حق نجلها، كما أنها طالبت محافظ بني سويف بسرعة التدخل والتحقيق فى الأمر، وتقول والدة الضحية: أنا مش هسيب حق ابني، وده طلبه أول ما خرج من العناية المركزة”