توني كروس: أسوء مباراة لعبها ريال مدريد كانت أمام باريس سان جيرمان

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كشف الألماني توني كروس لاعب خط وسط نادي ريال مدريد الإسباني، عن أداء فريقه أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

سقط ريال مدريد بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 بدوري الأبطال، والتي حسمها كيليان مبابي مهاجم باريس بهدف في الدقائق الأخيرة.

تصريحات توني كروس عن ذهاب دور الـ 16 بدوري الأبطال

وتحدث كروس عن المباراة في حوار مع شقيقه عبر برنامجه الإذاعي "Einfach Mal Luppen" الألماني، وقال: "أعتقد أنه يمكننا القول إننا كنا نقدم أسوأ أداء لمدة 75 إلى 80 دقيقة على الأقل، لعبنا بشكل سيء للغاية في الناحية الدفاعية".

وتابع: "لم نتمكن من الاحتفاظ بالكرة لأكثر من خمس ثوان من أجل تهديد مرمى باريس سان جيرمان، لذلك أعتقد أن هذين السببين هما من صعبا مهمة ريال مدريد في تلك المباراة".

وعن هدف مبابي: "كان مقرفًا، لكن لا أتكلم عن الهدف نفسه وإنما عن المشاعر التي أصابت اللاعبين والجهاز الفني، المباراة لم تكن جيدة بالنسبة لنا، لكن بعد ذلك كنا نرى أن التعادل السلبي سيكون انتصارًا بالنسبة لنا".

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة بإياب الدوري الإسباني

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، عن موعد مباراة الإياب بين ريال مدريد وبرشلونة بالليجا الإسبانية.

وحددت الرابطة موعد الكلاسيكو القادم على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم 20 مارس المقبل أي قبل التوقف الدولي في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتواجه الفريقين في دور الذهاب بالدور الأول في الدوري الإسباني، والتي حسمها ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف على ملعب كامب نو معقل فريق برشلونة.

وكانت آخر مواجهات برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية وانتهى بفوز الملكي بنتيجة 3-2 في يناير الماضي.

موقف ريال مدريد وبرشلونة

يتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 57 نقطة، من أصل 25 مباراة، حقق خلالها 16 فوز، و 6 تعادلات، وخسارتين، فيما سجل من خلالها 51 هدف، وتلقت شباكة 20 هدف.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 42 نقطة، من أصل 24 مباراة، حقق خلالها 11 فوز، و 9 تعادلات، و 4 خسائر، فيما سجل من خلالها 42 هدف، وتلقت شباكة 28 هدف.