التعليم تفتح باب التسجيل لاستمارة امتحانات الدبلومات الفنية

خاطبت الإدارة المركزية للتعليم الفني، بوزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية في عموم المحافظات، بأنه تم فتح البوابة الإلكترونية لتسجيل الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلوم بجميع التخصصات.

ووفق الخطاب، فإن ذلك يأتي في إطار الاستعدادات الجارية بقطاع التعليم الفني بشأن امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي- زراعي-تجاري- فندقي) للعام الدراسي 2021- 2022.

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