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شكرى يستقبل عزام الأحمد فى القاهرة

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هايدى الدسوقى 2022-02-23 17:31 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩، اليوم الأربعاء، عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح.

ويأتى الاجتماع للتأكيد على مواصلة دعم الأشقاء فى ⁧‫فلسطين‬⁩، واستمرار مصر فى مساعيها الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة وعادلة ⁧‫للقضية الفلسطينية‬⁩.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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