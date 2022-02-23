شكرى يستقبل عزام الأحمد فى القاهرة

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩، اليوم الأربعاء، عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح.



جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩، اليوم الأربعاء، عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح. ويأتى الاجتماع للتأكيد على مواصلة دعم الأشقاء فى ⁧‫فلسطين‬⁩، واستمرار مصر فى مساعيها الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة وعادلة ⁧‫للقضية الفلسطينية‬⁩.

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