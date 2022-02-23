رئيس جهاز مياه الشرب يتفقد توسعات محطة معالجة مياه الصرف بأبورواش فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - تفقد المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أعمال توسعات محطة معالجة مياه صرف صحى أبورواش بالجيزة.





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