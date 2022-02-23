فحص أكثر من 700 ألف طالب ضمن مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بالشرقية (صور)

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفرق الطبية بمبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة، قامت بفحص 708418 طالبا وطالبة حتى الآن، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، وتوجيهات معالى الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ودعم معالى الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.





وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن المبادرة الرئاسية تستهدف الفحص الطبى لعدد 999158 طالب بمدارس الريف والحضر بالمرحلة الابتدائية بمحافظة الشرقية، منهم 700041 طالب بالريف، وعدد 299117 بالحضر. وأضاف أن أعمال الفحص تتم من خلال 169 فريق طبى مدرب، يقوم بتغطية 1960 مدرسة بالمحافظة، منهم 1527 فريق بمدارس الريف، وعدد 433 بمدارس الحضر، بالتنسيق بين الإدارات الصحية والإدارات التعليمية، وإدارات التأمين الصحى لتنفيذ المبادرة الرئاسية، بعد توفير التجهيزات اللازمة، والتأكيد على الفرق بالتسجيل الكامل لبيانات الطلبة وفقا للنموذج المعد ببرنامج المبادرة الرئاسية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والأطقم الطبية، ويتم تسليم الطلاب بعد فحصهم كارت مدون عليه بيانات الفحص، وفى حال وجود نتائج غير طبيعية يتم إحالة الطالب للوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة أو للعيادات الطبية بفرع هيئة التأمين الصحى لاستكمال الفحوصات والعلاج. وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أهمية الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية والأنيميا والتقزم، لضمان إعداد جيل يتمتع بصحة جيدة جسديا وعقليا، مضيفا بأن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بصحة وسلامة المواطنين، وخاصة أبناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات، ولا تدخر أى جهد أو مال للحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.

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