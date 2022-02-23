/681269/أول-رد-من-المهن-الموسيقية-بشأن-اتهام-أحد-أعضائها-بتحصيل-رشوة

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا شديد اللجهة بشأن اتهام مؤدي المهرجانات حمو بيكا لسكرتير النقابة بتلقي رشوة مقابل استخراج تصريح لبعض مطربي المهرجانات.

دوت الخليج وجاء في البيان الآتي: أكدالفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية أن النقابة كيان مؤسسي صلب ومتماسك يعمل من خلال منطومة تنظيمية حاكمة لكافة أعماله وأن النقابة طوال الست سنوات الماضية حققت إنجازات لم يسبق أن تحققت من قبل بفضل مجهودات جميع أعضاء المجلس وأن أي إدعاء علي أعمال المجلس أو علي أحد أعضائه بمناسبة كونه عضوآ مختار من الجمعية العمومية عامة أو الجهاز الإداري فأن هذه الإدعاءات محلها النيابة العامة تناقش أدلتها ثبوتآ وعدمآ وليس محلها مواقع التواصل الإجتماعي وأن النقابة حريصة كل الحرص علي الدعم الكامل لتقديم كافة الدعم لجهات التحقيق لأستبيان الحقيقة جلية للجميع وفقنا الله جميعا لما فيه الخير".

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