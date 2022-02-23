الرجاء المغربي يستضيف تدريبات الزمالك

يستضيف نادي الرجاء المغربي، نظيره الزمالك يوم الجمعة القدمة، لإقامة تدريبات القلعة البيضاء على ملعبهم، استعداداً لمباراة الوداد، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت موافقة مسئولوا الرجاء على استضافة تدريبات الزمالك بالمغرب، في ظل العلاقة الطيبة التي تجمع الفريقين.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت إلى المغرب استعدادا للقاء الوداد المغربي فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقرر له مساء السبت المقبل.

ووصل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك إلى المغرب برفقة كل من إبراهيم عنبة عضو الجهاز الطبي، وإبراهيم زارع إداري الفريق قادمين من أنجولا عن طريق دبي.

قائمة الزمالك لمواجهة الوداد

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – ماجد هاني – أحمد سيد "زيزو" – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه _ سيد نيمار .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف - سيف جعفر.

بعثة الزمالك بالمغرب

ويترأس بعثة الزمالك أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة ويرافقها اللواء مصطفي هدهود نائب رئيس النادي واللواء علاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية.

نتيجة مباراة الزمالك وسجرادا

وانتهت مباراة الزمالك أمام ساجرادا بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بدأ الزمالك المباراة مستحوذا ومهاجماً ساجرادا، وهدد في أول الكرات مرمى ساجرادا في الدقيقة 7 عن طريق رزاق سيسيه ولكن خرجت التصويبة ضعيفة.

ثم أصبح اللقاء بعد 10 دقائق لعب، بدون أي هجمات على مرمى الفريقين، وكل الكرات اصبحت في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية.