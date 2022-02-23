هادي الباجوري يتجاهل أزمة طلاقه ويروج لمسلسل «البحث عن علا»

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تجاهل المخرج المصري هادي الباجوري أزمة انفصاله عن الفنانة ياسمين رئيس، وذلك بترويجه لمسلسله الجديد الذي يحمل اسم «البحث عن علا».

دوت الخليج يرصد تجاهل المخرج هادي الباجوري لأزمة انفصاله عن الفنانة ياسمين رئيس.

هادي الباجوري يلتزم الصمت بشأن طلاقه

التزم الباجوري الصمت ولم يخرج للرد على نبأ انفصاله أو الإعلان عنه مثلما فعلت رئيس، لكنه على الجانب الآخر نشر مقطع فيديو عبر خاصية استوري على حسابه الرسمي على «انستجرام».

هادي الباجوري يروج لمسلسل «البحث عن علا»

وروج الباجوري خلال الاستوري الخاصة به عن محاولة منصة نتفليكس العالمية للتعرف على الفنانة هند صبري كمنتجة منفذة لمسلسل «البحث عن علا».

ياسمين رئيس تعلن انفصالها عن هادي الباجوري

كانت الفنانة ياسمين رئيس، أعلنت ،أمس الثلاثاء، انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري، وذلك دون إبداء أسباب.

وغردت ياسمين رئيس عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلة: "‏﷽ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.. صدق الله العظيم".

وتابعت: "الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".

تصريحات هادي الباجوري المثيرة للجدل حول تقبيل زوجته

ووقع ذلك الانفصال بعد تصريحات المخرج هادي الباجوري المثيرة للجدل، حيث أنه قال خلال برنامج «كلام الناس»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على فضائية «Mbc مصر»: "معنديش مشكلة مراتي ياسمين رئيس تتباس أو تتحضن لو الدور طلب منها ده، أحسن ما يتقال عليا منافق".

أبطال مسلسل «االبحث عن علا»

جدير بالذكر، أن مسلسل «البحث عن علا»هند صبري، هاني عادل، سوسن بدر ومجموعة من النجوم الشباب، تأليف: غادة عبد العال ومها الوزير، إخراج: هادي الباجوري.

قصة مسلسل «البحث عن علا»

العمل تدور أحداثه حول الدكتورة علا عبد الصبور التى تعيد اكتشاف ذاتها لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسئولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على علاقة حب ناجحة.