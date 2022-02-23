/681265/في-لقاء-مثير-التعادل-الإيجابي-يحسم-نتيجة-مباراة-المصري-البورسعيدي-وإيسترن-كومباني

انتهت أحداث المباراة بين المصري البورسعيدي وايسترن كومباني، بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لمثلهم، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تقدم المصري البورسعيدي بالهدف الأول في المباراة في الدقيقة التاسعة عشر، عن طريق أوستن أموتو، من خلال ركلة حرة لصالح فريق المصري بالقرب من منطقة جزاء إيسترن كومباني جهة اليمين نفذها حجاج عويس عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء مهدها أحمد علاء من يسار منطقة الجزاء بالرأس بشكل رائع إلى أوستين أموتو فسدد كرة قوية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت أعلى يسار المرمى.

ايسترن كومباني يبحث عن الفوز الأول

وفي الدقيقة الثامنة والعشرين يعود حكم اللقاء لتقنية الفار ويحتسب ركلة جزاء لإيسترن كومباني، يدرك من خلالها التعادل مع البورسعيدي، سجلها بكل حرفية أحمد متعب.

سجل أحمد أوفا الهدف الثاني لإيسترن كومباني، في الدقيقة الـ 53 من عمر اللقاء، من خلال تمريرة رائعة من فراس عيفية وضعت أوفا في إنفراد تام بالمرمى فراوغ الأخير الحارس عصام ثروت بشكل رائع ثم أسكن الكرة الشباك الخالية.

رد المصري البورسعيدي بهدف التعادل في الدقيقة السادسة والخمسون من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية من أحمد حمودي من جهة اليسار قابلها جريندو بتسديدة من لمسة واحدة من داخل منطقة الجزاء سكنت أعلى يسار المرمى.

بهذا التعادل ارتفع رصيد المصري البورسعيدي إلى النقطة الخامسة عشر، ليحتل المركز الخامس، فيما يحتل ايسترن كومباني المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد ثلاثة نقاط.

تشكيل المصري البورسعيدي أمام إيسترن كومباني:

في حراسة المرمى: عصام ثروت .

خط الدفاع: أسامة الجزار ، إسلام صلاح ، أحمد علاء ، أحمد سيد شوشة .

خط الوسط: حجاج عويس ، حسن على ، مصطفى أمين ، عمرو عبد الفتاح .

خط الهجوم: أيزى إيميكا ، أوستين أوموتو .

تشكيل فريق إيستران كومبانى أمام المصري:

حراسة المرمى: أحمد دعدور .

خط الدفاع: الحسينى طه ، كمال أبو الفتوح ، خالد مصطفى ، أحمد عبد الموجود .

خط الوسط: عبد العزيز موسى ، مودى ناصر ، عماد ميهوب ، أحمد متعب ، فراس عفيفة.

خط الهجوم: أحمد أوفا