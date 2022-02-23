/681259/تشكيل-الإسماعيلي-لمواجهة-الجونة-بالدوري-الممتاز

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني لنادي الإسماعيلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الجونة في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يتواجد حمد إبراهيم على رأس الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي، في أول مبارياته الرسمية كمدير فني للفريق، بعد إقالة الأرجنتيني خوان براون.

تشكيل الإسماعيلي أمام الجونة:

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: عصام – باهر – هاشم – دسوقي.

خط الوسط: دونجا – عادل – مصطفى.

خط الهجوم: مجدي – مدبولي – ديجو.

ويدخل الإسماعيلي لقاء اليوم وهو يحتل المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاثة نقاط، فيما يحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الجونة:

وضمت القائمة 22 لاعبًا وهم: "أحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان في حراسة المرمي عصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقي وعمرو الحلواني في خط الدفاع وعمر الوحش وعماد حمدي ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد عادل ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع وأحمد مصطفي وعبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي وجان موريل في خط الوسط وكارميلو ألجاراناز ودييجو فرناندو ووجيه عبد الحكيم وخالد النبريصي في خط الهجوم".

بيراميدز يوجه الشكر لحمد إبراهيم

وجه بيراميدز الشكر لحمد إبراهيم، بعد لإستقالته من جهاز الفريق الفني، من أجل تدريب الإسماعيلي خلفاً لخوان براون.

ووافقت إدارة بيراميدز على إستقالة حمد إبراهيم الذي كان يشغل امنصب المدرب العام في جهاز الفريق الفني بقيادة إيهاب جلال.

وكتب بيراميدز على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": " يعلن بيراميدز موافقته على رغبة الاسماعيلي بتولي الكابتن حمد إبراهيم المسئولية الفنية للدراويش، ويتمنى له التوفيق"

أنهي مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، إجراءات الإتفاق بشكل رسمي مع حمد إبراهيم لتوليه منصب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسمين ونصف، وذلك خلفًا للأرجنتيني خوان براون.