نشرة أخبار الفن:"حذف أغاني عمرو دياب.. محمد رمضان يستخدم معجون أسنان وفرشاة من الذهب.. إبراهيم عيسى يعتذر عن مهرجان اسوان لأفلام المرأة"

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شهد يوم الأربعاء 23 فبراير 2022، العديد من الأحداث الهامة على المستوى الفني، نستعرض لكم فيما يأتي بعض أبرز هذه الأحداث..

دوت الخليج يجمع لكم أهم الأحداث التي شهدها الوسط الفني يوم 23 فبراير 2022

حذف أغاني عمرو دياب من قناة ناي على يوتيوب

حذفت شركة Nay for media المملوكة للهضبة عمرو دياب، كل أغانيه المنشورة على القناة الرسمية للشركة على موقع الفيديوهات يوتيوب صباح اليوم، مما جعل الجمهور يتوقع خبر اعتزال عمرو دياب، ولكن خرج الشاعر الغنائي خالد تاج الدين من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ليؤكد أن ما حدث هو مجرد خطأ تقني في القناة، وكل الأغاني ستعود بعد إصلاح هذا الخطأ.

محمد رمضان يستخدم معجون أسنان بـ 240 ألف جنيه

نشر محمد رمضان صباح اليوم على حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ‘نستجرام، فيديو له وهو يستخدم معجون أسنان وفرشاة مصنوعين من الذهب عيار 24، مما أستفز الجمهور وأثار غضبهم، وأدى ذلك إلى تهكم الجمهور عليه، والمقارنة بين ما يفعله وبين ما هم فيه من ظروف إقتصادية صعبة، وبدأ متابعيه في إرشاده إلى التبرع بكل هذه الأموال الكثيرة للفقراء، وطلبوا منه التحلي بالتواضع لكي لا يجرح مشاعر المحتاجين.

أعتذار الكاتب إبراهيم عيسى من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

أعلنت إدارة مهراجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن إعتذار الكاتب إبراهيم عيسى عن رئاسة لجنة التحكيم بالمهرجان، وذلك من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بالمهرجان على موقع فيسبوك، ولاقى هذا الخبر استحسانًا من البعض، بينما حزن بسببه البعض الآخر، ولم تخلوا التعليقات من التهكم والسخرية على عيسى؛ لما أشعله من جدل واسع في الأيام الأخيرة.

فيلم ريش في مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف

حصد فيلم ريش على جائزتين من مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف، وهما جائزة أفضل ممثلة لبطلة الفيلم دميانة ناصر مناصفةً مع بطلة الفيلم الإيراني تيتي، وجائزة النقد، والفيلم فاز بعدد كبير من الجوائز في المهرجانات العربية والدولية التي شارك فيها، كما حدث مع بطلة الفيلم والتي تقدم موهبتها على الشاشة لأول مرة، والفيلم من إخراج عمر الزهيري.