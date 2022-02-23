/681233/نجاحات-استثنائية-لهيئة-مكتب-لجنة-المشروعات-كمال-مرعي-وهالة-أبو-السعد-ومارسيل-سمير

تبذل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، جهودا عظيمة بفضل مساعي وتحركات وخبرات قياداتها الفاعلين في العمل البرلماني الدؤوب، حيث مثلت اللجنة منذ انطلاق وقائع مجلس النواب الحالي، أحد أنشط اللجان النوعية البالغ عدده 25 لجنة نوعية في البرلمان.

يرصد دوت الخليج الجهود الفائقة للقيادات المؤثرة في اللجنة، والتي ينتج عنها مخرجات احترافية للعمل البرلماني السليم، من حيث الاشتباك مع الأدوار التشريعية والرقابية والخدمية، بلا توقف يذكر للقامة البرلمانية الكبرى محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، ووكيلها النائبة المخضرمة هالة أبو السعد، والوجه الشبابي الواعد مارسيل سمير أمين سر اللجنة.

تنوع كبير

يمثل النائب محمد كمال مرعي، حزب الأغلبية مستقبل وطن، ويمثل أيضا طاقة برلمانية متفجرة من العمل النيابي الدؤوب والمخلص، فيما تمثل النائبة البرلمانية صاحبة الادوار الوطنية هالة أبو السعد حزب مصر الحديثة، فيما تنتمي النائبة البرلمانية الشابة وصاحبة النشاط الفائق مارسيل سمير إلى حزب التجمع الوطني التقدمي.

حالة التنوع الحزبي والتعدد في الخلفيات والخبرات التي يتمتع بها قيادات اللجنة، مكنتهم مؤخرا من إحداث حالة نجاح فريدة على مستوى اللجان النوعية، من حيث إضفاء المرونة الواضحة وقدر كبير من الآراء الديمقراطية، التي تتقاطع فيها توجهات الأحزاب المختلفة بما يشكل مصلحة اللجنة وأعضائها، ويعود بالتفع في النهاية على المواطن.

الأدوار المثالية

يشكل كل قيادي من الأسماء سالفة الذكر في لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نموذج فريد على العمل البرلماني الوطني الخالص لصالح الوطن والمواطن، حيث يحرص النائب محمد كمال مرعي على تبني أجندة عمل للجنة تشتبك مع التوجيهات المستمرة للقيادة السياسية، حيث ارتبط إسم رئيس اللجنة مع كل مايتعلق بتعزيز المساعي التنموية والقضاء على التشابكات البيروقراطية، ورعاية اجتماعات يلتقي على مائدتها العديد من ممثلي الحكومة ونواب الشعب.

النائبة هالة أبو السعد، وكيلة اللجنة، لايمكن لأحد أن ينكر جهودها الواسعة في اللجنة وبالجلسات العامة، حيث تبادر في أغلب الأحيان إلى تحريك دفة العمل البرلماني، تعلق على قرار البنك المركزي، وتهم منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتتابع برامج وزارة التضامن، وتفند وتوضح رأيها حول القوانين الشائكة بالجلسة العامة، وذلك دون كلل أو ملل.

كما تضفي النائبة مارسيل سمير أمين سر اللجنة، حيوية كبرى على الأداء الخاصة بالمشرعات الصغيرة والمتوسطة، تظهر إلمام واسع بقضايا المنظومة العمالية، تدرك جيدا مافيه صالح الاقتصاد المصري، وتشجيع الشباب، وزيادة مساعي الاستثمار في الاقتصاد الوطني، مع حرص كبير على حضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية، بخلاف كونها أحد أنشط وأقوى فرسان تنسيقية الأحزاب والسياسيين.

أجندة مزدحمة

في ظل وجود أسماء برلمانية شديدة الوطنية والفعالية والنشاط في هيئة مكتب لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أمثال رئيسها محمد كمال مرعي ووكيلتها هالة أبو السعد وأمين السر مارسيل سمير، تتسم الأجندة التشريعية والرقابية والخدمية للجنة المشروعات بالازدحام الشديد والمتابعة والتقصي المستمر لمشروعات القوانين والتعديلات التشريعية وثيقة الصلة باللجنة.

الحضور الوزاري والتقاء المسؤولين والنواب في اللجنة يأتي في أعلى مستوياته، حيث يظهر وزراء الحكومة حالة احترام قصوى للنواب كمال مرعي وهالة أبو السعد ومارسيل سمير، حيث أطلق وزير الاوقاف محمد مختار جمعة تصريحات شديدة الأهمية أمام نواب اللجنة أمس، وقبلها عدد من الوزراء البارزين في الحكومة والوفود الرفيعة من المسؤولين على مائدة حوار واحد مع أعضاء هيئة مكتب لجنة وطنية مرموقة كلجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.