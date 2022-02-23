وصول بعثة الزمالك للدار البيضاء استعدادًا لمواجهة الوداد

/681231/وصول-بعثة-الزمالك-للدار-البيضاء-استعدادا-لمواجهة-الوداد

وصلت بعثة نادي الزمالك إلى مطار الدار البيضاء في المغرب استعدادا للقاء الوداد المغربي فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها مساء السبت المقبل وكان في استقبال البعثه المستشار أحمد مبارك قنصل مصر في المغرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يرأس بعثة الزمالك أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة ويرافقها اللواء مصطفي هدهود نائب رئيس النادي واللواء علاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية.

وضمت البعثة 27 لاعبا بعد استبعاد أشرف روقا للإصابة بالعضلة الخلفية وضم حازم إمام بدلا منه.

وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اختار القائمة التي ستخوض المباراة وتضم كلا من:

قائمة الزمالك لمواجهة الوداد المغربي:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح _حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق. -حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه _ سيد نيمار .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف وسيف جعفر.

نتيجة مباراة الزمالك وسجرادا

وانتهت مباراة الزمالك أمام ساجرادا بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بدأ الزمالك المباراة مستحوذا ومهاجماً ساجرادا، وهدد في أول الكرات مرمى ساجرادا في الدقيقة 7 عن طريق رزاق سيسيه ولكن خرجت التصويبة ضعيفة.

ثم أصبح اللقاء بعد 10 دقائق لعب، بدون أي هجمات على مرمى الفريقين، وكل الكرات اصبحت في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية.

وبدأ مستوى الزمالك يتراجع وأستحوذ الفريق الأنجولي على المباراة، وقام بتهديد مرمى الزمالك على فترات.

خط سفرالزمالك إلى المغرب

وعادت بعثة الزمالك إلى القاهرة، ثم سيسافروا إلى المغرب بعد يومين، وأعطى كارتيرون راحة يوم للاعبين، ثم يخوضون مران واحد على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة قبل السفر للمغرب لمواجهة الوداد.

ويريد الزمالك تحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد بملعب محمد الخامس، بعد التعادل في المبارتين السابقتين أمام بترو أتليتكو وساجرادا، ليحتل الزمالك ثالث الترتيب في المجموعة برصيد نقطتين.