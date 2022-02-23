اعتذار إبراهيم عيسي عن رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الفيلم في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

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اعتذر الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي عن رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

دوت الخليج اعتذار إبراهيم عيسى عن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة وكانت الأيام الماضية ترددت أخبار حول استبعاد إبراهيم عيسى عن رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة. مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يشار إلى أن إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة أعلنت أن المهرجان منذ انطلاقه، يحمل الطابع الشعبي ويحرص على أن يلمس نبض الشارع والجمهور المصري مشيرًا إلى أن جمهور وشعب أسوان مقربين لإدارة المهرجان التي صنعت مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة من أجلهم، وأن المهرجان بهذا التوجه منذ انطلاقه يصدر عن وعي بالحس الشعبي وقيم وتقاليد شعب اسوان خصوصا والشعب المصري عامة، وإنه في هذا السياق لن يسمح باي تصرف يشوه هذه العلاقة العميقة .. وأننا ننطلق من ثوابت مصرية جماهيرية بالدرجة الاولي.

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