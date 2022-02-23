/681224/بعد-طلاقها-من-هادي-الباجوري-ياسمين-رئيس-تتفاعل-مع-أغنية-حتة-تانية

نشرت قناة TEN الفضائية، فيديو للفنانة ياسمين رئيس تم تسجيله منذ أيام، وهي تتمايل على أحد الأغنيات، وذلك من خلال الحساب الرسمي للقناة على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك عقب إعلانها عن إنفصالها عن زوجها.

دوت الخليج يرصد فيديو لفنانة ياسمين رئيس وهي تندمج مع أإحدى الأغنيات في سيارة

ياسمين رئيس تتفاعل مع أغنية عبد الباسط حمودة

ظهر فيديو منذ قليل على الحساب الرسمي لقناة TEN الفضائية على موقع إنستجرام، للفنانة ياسمين رئيس وهي تتمايل وتغني أغنية تقول:"وأتاري كل اللي أنا فيه سلم مكسور"، في سيارة، وتم اصتحاب الفيديو بتعليق "وأتاري كل اللي أنا فيه سلم مكسور".. ياسمين رئيس ترقص على أنغام "في حتة تانية" في أول ظهور لها بعد طلاقها من هادي الباجوري".

تعليقات الجمهور على الفيديو التي نشرته قناة TEN

شارك الجمهور بتعليقاته على الفيديو التي تم نشره على الحساب الرسمي لقناة TEN على الإنستجرام، وعلق الكثيرين بربط فيديو ياسمين رئيس بحدث طلاقها من المخرج هادي الباجوري، فقال أحدهم:"شوفتي وشك نور اذاي"، وقال آخر:"شغل كيد النسوان"، ومنهم من قال:"عايزة عريس بقي"، ومن التعليقات من قال:"ايه يا ياسو انتي قلبتي ليه كده ع أنغام هوه الطلاق بيحللي اوي كده"، وتعجب أحدهم مما عليه الفنانة ياسمين رئيس وقال:"هى العشره عندكم ملهاش اى اعتبار .عالم غريبه"، وقال آخر:"وشها حزين جدا علي فكرة وباين علي عينيها ربنا يجبرها ويقويها".

إعلان الفنانة ياسمين رئيس أنفصالها عن زوجها هادي الباجوري

نشرت الفنانة ياسمين رئيس خبر إنفصالها من خلال حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر والتواصل الاجتماعي فيسبوك، وقالت:" ﷽"وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ"صدق الله العظيم.. الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".

وربط الجمهور بين هذا التصريح في الوقت الحالي، مع تصريحات هادي الباجوري في برنامج كلام الناس الذي ظهر فيه مؤخرًا وهو يسمح لزوجته بالقبلات في الأفلام وغيرها من الأمور التي تشعرها بالحرية والإنفتاح، ورأى الجمهور أن هذا الإنفتاح المبالغ فيه يمكن أن يكون سبب الخلاف بينهما.