/681219/رانيه-الجزايرلي-تتقدم-باقتراح-لحصول-المرأة-على-نسبة-من-أموال-زوجها

تقدمت النائبة الدكتورة، رانيه الجزايرلي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للمستشار الدكتور عمرمروان، بشأن حق المرأة المطلقة فى الحصول على نسبة من أموال وممتلكات الزوج.

دوت الخليج

حق المرأة فى الكد والسعاية

وأوضحت النائبة رانيه الجزايرلي، عضو مجلس النواب، فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة المقدم منها، أن الزوجة تكون شريك مباشر في بناء الزوج والأسرة وداعم كامل لعمله وحجر أسـاسـي في صـرح مسـتقبلة المهني والمادي حتى لا نجد الزوجات بعد مرور السنين في الزواج والكفاح مع الزوج يكون في النهاية مصيرها اللجوء الى القضاء في قضايا قد تأخذ سنين طويلة وتفقد السيدة بل والاسـرة جميعاً امانها واستقرارها المادي ومطلوب منها التأقلم على مستوى معيشـة مختلف واعالة الأولاد غالبا الذي يتبرا الزوج من مصروفاتهم بعد الطلاق.

يذكر أن شيخ الأزهر، فضيلة الإمام الأكبر، أكد على ضرورة إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" من تراثنا الإسلامي؛ لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدا في تنمية ثروة زوجها، خاصة في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة، مؤكدا أن التراث الإسلامي غني بمعالجات لقضايا شتى، إذا تأملناها سنقف على مدى غزارة وعمق هذا التراث، وحرص الشريعة الإسلامية على صون حقوق المرأة وكفالة كل ما من شأنه حفظ كرامتها.

وشدد الإمام احمد الطيب، شيخ الأزهر، على أن الحياة الزوجية لا تبنى على الحقوق والواجبات ولكن على الود والمحبة والمواقف التي يساند الزوج فيها زوجته وتكون الزوجة فيها سندا لزوجها، لبناء أسرة صالحة وقادرة على البناء والإسهام في رقي وتقدم مجتمعها، وتربية أجيال قادرة على البذل والعطاء.

من جانبه، أعرب الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل شيخ، عن تقديره لفضيلة الإمام الأكبر ولكل علماء الأزهر الشريف، وعمق العلاقات بين الأزهر والمملكة والتنسيق الدائم والمستمر فيما يخص التناقش في أمور النوازل والمستجدات الفقهية، وذلك لما للأزهر وإمامه الأكبر من مكانة كبيرة على مستوى العالم الإسلامي.