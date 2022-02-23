نص مدونة سلوك الإعلام الرياضى الصادرة من المجلس الأعلى للإعلام.. تعرف عليها

ننشر مدونة سلوك الإعلام الرياضى، بعدما أعلن عنها الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلي للإعلام، خلال جلسة موسعة اليوم حضرها لفيف من النقاد الرياضيين والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف والقنوات.
وطالبت المدونة، بضرورة الحفاظ علي حيوية الأحداث الرياضية، وعدم الانزلاق إلى إثارة التعصب، أو أية نعرات دينية أو طائفية، أو تشجيع للعنف.
وفيما يلى نص مدونة سلوك الإعلام الرياضى:
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