عاجل- قوات حرس الحدود تضبط أسلحة وذخائر بإحدى معديات قناة السويس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نجحت عناصر حرس الحدود من توجيه ضرباتها الناجحة لإحباط إحدى عمليات التهريب لكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات الفنية بإحدى معديات قناة السويس، وذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة فى التصدى للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات التى تهدد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومى المصرى.





وأسفرت جهود عناصر التفتيش والكشف عن المهربات، عن ضبط عربة نقل محمل عليها مكعبات مياه وعدد من البراميل والتى عثر بداخلها على 19 بندقية آلية، و20 خزنة لبنادق آلية و4 بنادق آلية FN، و3 رشاشات متعددة، بالإضافة إلى نظارتين ميدان وتليسكوبين قناصة، كما تم ضبط كميات كبيرة من الذخائر بلغت 15 ألفا و627 ذخيرة أنواع.

وجرى عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم، ويأتى ذلك استمرارا للجهود المكثفة لقوات حرس الحدود فى تأمين حدود مصر على كل الاتجاهات الإستراتيجية بكل عزيمة وإصرار لمنع أى محاولة للتهريب وضبط كافة العناصر الإجرامية.